Just Dance® 2022, le jeu de danse par excellence, est de retour avec des univers inédits et 40 nouveaux morceaux issus de tubes à succès comme « Believer » de Imagine Dragons, « Level Up » de Ciara, et bien plus encore !

Vous êtes à la recherche du jeu idéal pour danser sur les hits du moment et vous amuser avec vos amis et votre famille ? Just Dance 2022 est fait pour vous !

• Faites de l’exercice tout en vous amusant et commencez votre propre routine avec le mode Sweat. Restez motivé.e, suivez les calories que vous brûlez et le temps que vous passez à danser.

• Faites équipe avec vos amis et envahissez la piste de danse en mode Co-op.

Rejoignez une communauté de plus de 138 millions de joueurs à travers le monde et prenez la vie du côté Just Dance !

La playlist complète de Just Dance 2022: