Mon Amie Peppa Pig (Nintendo Switch) – Le test

Mon Amie Peppa Pig est sorti le 22 octobre 2021, le jeu est développé par Petoons Studio et l’éditeur est Outright Games Ltd. Pettons Studio n’a développé qu’un seul jeu et ils ont un jeu en cours de développement. Outright Games est connu pour ses publications de jeux vidéo destinées aux plus petits puisqu’ils ont édité Hôtel Transylvania ou encore Pat Patrouille.

Histoire

Oui, il y a une histoire dans Mon amie Peppa Pig. Un jour Peppa veut inviter un ami qu’elle ne connaît pas et elle veut lui faire visiter sa région en s’amusant.

Gameplay

Comparé à beaucoup d’autres jeux, mon amie Peppa Pig n’est pas un jeu éducatif, il s’agit là d’un jeu où l’on vit dans le monde de Peppa Pig. L’immersion est telle qu’on peut créer son propre avatar. La création de votre personnage ne va pas prendre bien longtemps puisque le choix est correct pour un jeu pour enfant, mais rien d’extravagant.

Le jeu connaît son public puisqu’il propose un contrôle parental pour limiter le temps passé sur le jeu, allant de 0 à 20 minutes.

Dans votre découverte du monde, vous serez constamment accompagné de Peppa et vous voyagerez partout. D’ailleurs elle vous indiquera régulièrement où vous pouvez aller, comme rendre visite à ses grands-parents par exemple. Vous explorez de nombreux endroits, mais vous serez limité dans vos mouvements puisqu’il sera seulement possible d’aller de gauche à droite avec la possibilité d’interagir avec certains éléments du décor.

Lorsque vous voudrez «jouer» avec un élément du décor, la seule chose possible sera d’appuyer sur A à plusieurs reprises sur des jeux comme sauter dans la boue ou faire monter la montgolfière.

Ici on peut difficilement parler d’un jeu, en gros vous participez à différents épisodes de Peppa Pig où vous pouvez résoudre les soucis rencontrés par Peppa et compagnie. On pourra aller dans une tour et observer les environs, trouver les lunettes de papa ou encore se faire poursuivre par une version dinosaure de George, le petit frère (en train de rêver évidemment).

Finalement le principal intérêt sera de rencontrer les différents lieux et personnages de la série, donc découvrir ou redécouvrir le monde de Peppa est la vraie force du jeu.

Le monde de Peppa Pig

Le jeu retranscrit très bien le monde de Peppa Pig, tout ce qu’on a pu voir dans le dessin animé est présent dans le jeu.

Les graphismes sont identiques à la série, ce qui met tout le monde immédiatement dans l’ambiance. Même les décors sont identiques à toutes les destinations que Peppa a pu visiter dans ses précédentes aventures.

Vous aurez une grande partie des nombreux lieux de la série telle que la plage ou Patata Parc. Malheureusement, pour les débloquer il faudra avoir fait certains événements du jeu pour les atteindre surtout que c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.

Malencontreusement tout n’est pas parfait, Mon Amie Peppa Pig aura des différences avec la série qui peuvent perturber l’attention du jeune joueur.

Pour la version française, on ne retrouve pas toutes voix originelles de la série telle que Papa Pig ou Madame Rabbit. Pourtant Peppa ou Monsieur Rabbit ont leur voix originale, c’est un peu dommage.

Les épisodes de Peppa Pig ne s’arrêtent jamais et continuent jusqu’à la fin de l’épisode, ici les cinématiques ou les activités sont constamment interrompues. Les cinématiques sont découpées bizarrement car on voit clairement le moment où le jeu s’arrête, et lorsque la cinématique commence, on dirait une vidéo mal montée. Beaucoup d’activités sont limitées comme lancer le ballon à Peppa et George où les passes s’arrêtent après le deuxième lancer, donc il faudra retourner sur l’activité pour continuer. Pourquoi ne pas avoir laissé le joueur continuer son mini-jeu jusqu’à ce qu’il s’en lasse ?

Aussi, si on fait une occupation qu’on ne souhaite pas faire, impossible de l’arrêter, il ne faudra pas toucher la manette et par moment ça ne marche pas car le jeu se joue tout seul.

Par moment les cinématiques sont coupées en plein milieu de l’action ou ne semblent pas finies, vous aurez tellement de moments où vous reverrez pour la dixième fois la même scène et il est impossible de la passer.

La synchronisation des lèvres des personnages est toujours décalée. A quelques rares occasions, il arrive que Peppa répète des phrases à l’infini ou que son animation bug et reste bloquée sur une animation. Ça reste rare pour les bugs, mais Peppa qui répète régulièrement tout plein de petits défauts peut rompre l’immersion pour les enfants.

Durée de vie

Vous verrez l’univers entier de Peppa Pig, mais il est assez court, seulement 3h.

Heureusement que le jeu est court car, pour accéder à tout son contenu, ce n’est pas toujours évidemment de connaître la suite d’action à effectuer.

Musique

On retrouve toutes les musiques et les bruitages de Peppa Pig, donc ça renforce l’idée de participer à un épisode de Peppa Pig.