Une date de sortie chez nous pour The Binding of Isaac Repentance sur Nintendo Switch

Ça y est, le DLC du jeu Binding of Isaac sera bientôt disponible à l’achat sur le store européen de la Nintendo Switch!

Après le mini drama de la disponibilité qu’aux Etats-Unis la semaine passée, la sortie se précise chez nous. Annoncé sur Twitter par Tyrone Rodriguez, le jour où nous aurons accès à ce contenu (de nombreux nouveaux objets, des boss, des personnages) n’est plus très loin: ce sera pour le 18 novembre 2021, soit dans 6 jours.

EU #NintendoSwitch digital Afterbirth+ players, SIX MORE DAYS until Repentance DLC hits!

Be ready 11.18.21 at midnight CET!

This is for the download version of Afterbirth+. Those of you with the HeadUp physical version, we’re working with 1st parties to find a solution. pic.twitter.com/YZPy26kKrQ

— Tyrone Rodriguez (@tyronerodriguez) November 12, 2021