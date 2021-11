Dragon Ball: The Breakers annoncé sur Nintendo Switch

Lyon, FRANCE (16 novembre 2021) – BANDAI NAMCO Europe S.A.S. vient d’annoncer DRAGON BALL: THE BREAKERS, un nouveau jeu multijoueur asymétrique en ligne, qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022. Le jeu sera également compatible avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un beta test fermé sera organisé sur PC et permettra aux joueurs de découvrir le jeu.

Situé dans l’univers de DRAGON BALL XENOVERSE, DRAGON BALL: THE BREAKERS vous permet d’incarner un ennemi emblématique de la franchise, le « Méchant », ou l’un des sept « Survivants » sans superpouvoirs. Le Méchant devra faire usage de toute sa puissance pour éliminer les Survivants. De leur côté, ces civils ordinaires pris au piège dans une faille temporelle où l’espace-temps est perturbé devront coopérer pour repousser le Méchant et utiliser la super machine à voyager dans le temps. Pour échapper à leur terrible ennemi, les joueurs pourront utiliser divers objets sur le champ de bataille.

En outre, les sauvegardes de DRAGON BALL: THE BREAKERS seront liées à DRAGON BALL XENOVERSE 2. Vous en saurez plus à ce sujet dans un futur proche.

« Nous sommes impatients de faire découvrir ce nouveau jeu à tous les fans de la franchise Dragon Ball ! », explique Ryosuke Hara, producteur de DRAGON BALL: THE BREAKERS, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. « Toute l’équipe de Dimps travaille dur pour proposer une nouvelle expérience multijoueur asymétrique à la fois très profonde et accessible à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer au beta test fermé ! »

Luttez contre un adversaire d’une force bien supérieure à la vôtre et préparez-vous à découvrir l’expérience de combat asymétrique ultime dans DRAGON BALL: THE BREAKERS !