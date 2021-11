Riot Forge lance ses deux premiers jeux et révèle déjà de prochaines sorties sur Nintendo Switch

Ruined King: A League of Legends Story™ et Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ sont disponibles dès aujourd’hui – Song of Nunu: A League of Legends Story™ et CONV/RGENCE: A League of Legends Story™ arriveront courant 2022.

Riot Forge – division d’édition de jeux développés par des studios indépendants de Riot – annonce la sortie de ses deux premiers jeux Ruined King: A League of Legends Story™ et Hextech Mayhem: A League of Legends Story™, déjà disponibles à l’achat sur Nintendo Switch™, PC via Steam®, GOG.com et l’Epic Games Store, et sur Xbox One, PlayStation®4 (Ruined King: A League of Legends Story uniquement). Les deux titres, développés respectivement par Airship Syndicate et Choice Provisions, offrent aux joueurs de nouvelles expériences de jeu dans l’univers de Runeterra, bien connu des fans du titre phare League of Legends, et désormais du grand public au travers de la série animée évènement Arcane sur Netflix.

Annoncé en 2019 à l’occasion des 10 ans de la licence League of Legends et du lancement de Riot Forge, Ruined King: A League of Legends Story™ est un RPG solo au tour par tour développé par Airship Syndicate (les créateurs de Battle Chasers: Nightwar et de Darksiders Genesis, chapeautés par le mythique dessinateur de comics Joe Madureira). Déjà disponible sur sur Nintendo Switch™, Xbox One, PlayStation®4 et PC via Steam®, GOG.com et l’Epic Games Store au prix de 29.99€, il arrive bientôt sur PlayStation®5* et Xbox Series X|S*. Une édition deluxe numérique est également disponible sur toutes les plateformes pour 39.99€. Elle contient des skins de la Ruine pour tous les personnages, le pack de démarrage Déchu ainsi que des objets bonus**. L’histoire prend place dans deux des régions de Runeterra : Bilgewater, une dynamique ville portuaire abritant chasseurs de monstres marins, gangs des docks et tous les contrebandiers du monde ; et les Îles obscures, une terre maudite par la Brume noire, qui recouvre l’île et corrompt tous ceux qui la touchent. Afin de vaincre un mystérieux ennemi commun, le joueur devra assembler une équipe improbable, composée de plusieurs champions très appréciés de League of Legends : Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke.

Annoncé il y a peu, Hextech Mayhem: A League of Legends Story™, est un runner musical développé par Choice Provisions (le studio à l’origine de la série BIT.TRIP), disponible sur Nintendo Switch™, PC via Steam®, GOG.com et l’Epic Games Store pour 8,99€ ainsi que dans peu de temps sur l’application mobile Netflix. Au sein de l’univers de League of Legends et au rythme d’une musique entraînante, les joueurs y incarnent Ziggs, l’expert en Hexplosifs qui fait usage de ses bombes pour sauter et attaquer tout en esquivant des obstacles, en désarmant ses ennemis et en allumant les mèches d’un chaos magistral accentué par des réactions en chaîne aussi explosives que réjouissantes.

Riot Forge profite de l’évènement pour dévoiler deux titres à venir en 2022 : Song Of Nunu: A League of Legends Story™ (Tequila Works) et CONV/RGENCE: A League of Legends Story™ (Double Stallion). Song Of Nunu: A League of Legends Story™ est une aventure solo émouvante qui raconte le voyage épique de Nunu et Willump qui partent à la recherche de la mère perdue de Nunu. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4™, PS5™, et sur PC via Steam®, GOG.com ainsi que l’Epic Games Store. CONV/RGENCE: A League of Legends Story™ est quant à lui un jeu de plateforme d’action en 2D dans lequel le joueur peut remonter le temps.

*Toute copie achetée sur PS4 ou Xbox One pourra être remplacée par la version supérieure gratuitement. La version actuelle est aussi compatible avec PS5 et Xbox Series X|S.

**Pour tout achat de la version classique, l’édition deluxe ou collector de Ruined King: A League of Legends Story™ dans les 30 jours après sa sortie, la Manamune, l’épée de Yasuo, sera incluse dans le jeu. L’édition collector, elle, est vendue 129,99€ et livrée sous forme physique avec un art book, un dessin exclusif de Joe Madureira, un vinyle de la bande-son de 12 minutes, une carte en tissu de Bilgewater, un carnet, un stylo et un mug Bilgewater.