Bloody Rally Show (Nintendo Switch) – Le test

Du sang et des jeux. Quand la violence permet de faire vendre et d’exciter les passions humaines vers ce qu’elles ont de plus bas, pourquoi ne pas en profiter ? Les jeux du cirque, les gladiateurs et les courses de char sont bien loin, mais pourquoi ne pas trouver un moyen de les faire revivre ? Un mélange de jeux de courses avec des bonus quand des piétons sont écrasés ? C’est exactement ce que proposent les développeurs du jeu Bloody Rally Show !

Oui-Oui dans la voiture jaune

Bloody Rally Show est un jeu de courses de type arcade, en vue de dessus, comme le jeu Super Sprint ou la série des jeux Micro Machines. Le joueur incarne un pilote contraint de participer à un jeu télévisé où il devra affronter des concurrents dans des courses avec des voitures de rallye. Si le scénario a l’air original, il n’est pas palpitant. Seuls les interludes sous forme de dessins tirés de comics sont plutôt jolis.

Le cœur du jeu, c’est le pilotage et la victoire. Dans le mode principal qui est le mode carrière, le joueur participe à des saisons de championnat. Chaque saison dure sept semaines, et au cours de chaque semaine, il faudra courir dans quatre courses plus une spéciale. Le classement rapporte des points, et le but est de finir victorieux des trente-cinq courses que comptent chaque saison et de monter en catégorie d’année en année.

Traverse la ville comme un éclair

Sur le plan du jeu, nous passons notre temps à drifter, à braquer et contre-braquer. Et pour rajouter un peu plus de challenges, quand nous sommes devant, il faut éviter les projectiles des adversaires. Et quand nous sommes derrière, il faut foncer tout en essayant d’utiliser notre arme pour dézinguer les voitures qui nous précèdent. Malgré des contrôles un peu flottants, le fun est immédiat, et le plaisir de participer aux courses est là.

Un plaisir d’autant plus grand que les courses durent entre une et trois minutes, donc pas le temps de s’ennuyer, et les circuits sont générés aléatoirement, donc pas de redites dans les courses. Cette génération aléatoire a du pour et du contre : nous sommes sûrs de ne jamais nous ennuyer, car la découverte est renouvelée à chaque nouveau circuit ; mais il est impossible avec ce système de s’entraîner sur un circuit et de s’améliorer. Après, ce n’est pas une simulation de courses mais bien un jeu d’arcade, donc ce n’est pas bien grave.

Il vire, il freine, hurle et klaxonne

Pour progresser dans Bloody Rally Show, il faut acheter des voitures et les améliorer en augmentant le moteur, le turbo, les vitesses, les pneus et l’aérodynamique. Ensuite, il faut savoir s’adapter au type de circuit. En effet, nous allons devoir rouler sur l’asphalte, sur la neige, sur la glace, dans la boue, et dans le sable. Dans chaque cas, il faudra anticiper, car les glissades se feront nombreuses.

La progression du joueur se fait aussi par l’augmentation de son expérience, qui va permettre d’acheter des voitures plus puissantes et des éléments de moteur plus conséquents. Il va falloir participer à plusieurs saisons pour débloquer tous les véhicules et les améliorer tous. La durée de vie de Bloody Rally Show est conséquente de ce point de vue-là.

Mais n’évite pas le lampadaire

L’argument choc du jeu, c’est la possibilité qui est offerte de pouvoir écraser les spectateurs. C’est rigolo, au début, de voir des gerbes de sang et de repasser sur les traces sanglantes de ses exploits du précédent tour. Ça n’apporte pas grand-chose au jeu à proprement parler, mais ça rapporte des points, donc pourquoi s’en priver ? Par contre, s’il y a une chose dont les développeurs auraient pu nous priver, ce sont les musiques qui accompagnent le jeu. Ça hurle, c’est dissonant et pas beau du tout. Nous pouvons comprendre le choix d’une musique violente pour un jeu de ce genre, mais il existe mieux en la matière.

Enfin, il est sympa de noter que Bloody Rally Show propose un petit défi journalier, pour se mesurer aux autres pilotes du monde entier. Ce n’est pas un jeu en ligne contre d’autres joueurs, c’est juste un classement mondial en ligne. Il existe aussi un mode de jeu en local jusqu’à quatre joueurs sur le même écran. Très sympa pour des soirées entre potes.