Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Nintendo Switch) – Le test

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Jouer à un jeu de la célèbre série Grand Theft Auto relève du miracle sur console Nintendo. À part une fois sur Nintendo DS, Rockstar aura longtemps délaissé les plateformes de Big N. La Switch incarne donc un second tournant majeur pour cette série. Bien que GTA V reste un genre de fantasme qui continuera longuement à nourrir les rumeurs de son arrivée sur Nintendo Switch, Rockstar propose tout de même les remakes GTA Trilogy aux joueurs de la console hybride. Par chance, nous avons pu poser longuement nos Joy-con sur chacun des titres proposés par cette compilation des opus PS2 remis au goût du jour.

Trois grands titres appréciés de Rockstar arrivent sur Nintendo Switch !

Initialement sortis au début des années 2000, les trois titres de la série phare de Rockstar nous sont ici proposés en compilation. Dans GTA III, nous incarnons Claude, jeune homme trahi par sa petite amie à la suite d’un braquage dans les alentours de Liberty City. En route vers la prison, un incident lui permet de s’échapper de son fourgon et lui donne une seconde chance de refaire sa vie. Chose qu’il ne fait absolument pas en bossant sans transition avec les figures les moins fréquentables de Liberty City.

Dans GTA Vice City, nous découvrons le récit de Tommy Vercetti libéré de prison à la fin des années 80 après avoir purgé d’une peine de quinze ans pour meurtre. Son patron Sonny Forelli l’ordonne de se rendre à Vice City afin de conclure un deal de drogue. Les choses ne se déroulent pas comme prévu, l’opération échoue. Tommy est sommé de retrouver la drogue et l’argent de l’opération sous peine d’affronter le jugement de son boss.

Dans GTA San Andreas, nous vivons les aventures de Carl Johnson, alias CJ, membre vétéran du gang des Families basé à Los Santos. Il était parti à Liberty City cinq ans avant les événements du jeu afin de refaire sa vie mais revient à Los Santos suite au décès de sa mère au début des années 90. Il est directement intercepté par de drôles d’individus le menaçant. Puis découvre très vite que son gang a perdu de sa superbe. Il s’agit ici d’aider les Families à retrouver leur gloire d’antan et à régner sur les autres gangs à Los Santos.

Trois jeux qui ont marqué les jeunes du début des années 2000 et impliqué de nombreuses controverses autour du jeu vidéo. Des jeux qui vous permettent de vivre virtuellement un genre de “Rêve Américain”, notamment celui où vous fréquentez le côté lié au grand banditisme de cette société. Avec un récit qui vous tiendra en haleine sur vingt voire cinquante heures selon l’épisode, nul doute qu’en lançant la trilogie sur Switch vous en aurez pour votre argent.

Nous ne comptons pas les heures incalculables de quêtes annexes et de délires en tout genre en traversant chacun des jeux. Découvrez ou (re)découvrez ces trois épisodes marquants de la série. La Switch permettant même de vivre ces récits n’importe où avec vous. Sur votre TV confortablement assis au fond de votre canapé, dans votre lit avant de dormir ou dans les transports à faire une ou deux missions avant d’aller travailler. L’expérience GTA ultime en somme… si vous n’êtes pas un spécialiste de l’analyse technique.

Un Gameplay amélioré mais toujours plein de vice

Ce retour à notre époque permet au studio en charge de ces éditions de corriger de nombreux défauts d’ergonomie de l’ère 128bits. GTA Trilogy propose ainsi pour chacun des titres différentes options de confort améliorant le gameplay en jeu. Ces options se révèlent pertinentes pour les gunfights qui gagnent en précision. Notamment avec une visée assistée et automatique moins capricieuse et sur laquelle nous pouvons interagir afin d’ajuster le viseur avant de tirer.

Le studio pense également à certaines fonctionnalités offertes uniquement par la Switch. Notamment la possibilité d’interagir dans les menus et sur la carte directement via l’écran tactile en portable ou la visée gyroscopique aux Joy-con. Si le tactile n’a plus grand chose à prouver en termes d’apport ergonomique, nous ne cacherons pas que le côté gyroscopique plaira surtout au grand public ou aux fans d’éléments de gameplay gimmick. Elle aurait pu apporter un confort de précision mais nous ne cacherons pas sa non-efficacité.

Cela nous ramène à la visée assistée qui est un apport sympathique mais reste une option permettant un petit gain de confort assez variable selon les jeux. Le plus vieux de la collection, GTA III, reste assez brouillon et raide à ce niveau. Le viseur part notamment n’importe comment lorsqu’on veut changer de cible et le protagoniste doit faire du surplace pour utiliser son arme ce qui n’est plus un élément pardonnable pour un jeu avec des phases d’actions de type fusillades. Osons laisser cela sur le compte de l’intention de garder un feeling d’époque des versions originales.

D’ailleurs les bugs des jeux d’origines couplés à de nouveaux bugs vous permettront également de rire de cette authenticité. Après tout, nous nous souvenons également des bons moments passés sur ces jeux grâce aux tranches de rigolade apportées par les bugs en tout genre ainsi que par le comportement de l’I.A. totalement biaisée du jeu. Par exemple, vous vous amuserez encore un bon moment devant une voiture de police faisant des marches avant et marches arrière sans fin devant un mur en écrasant indéfiniment des piétons.

Pourtant, vous constatez que nous tentons de camoufler ça derrière le voile de “l’expérience authentique”. La vérité c’est qu’il n’y a certainement aucune raison de voir une bonne partie de ces bugs et cette I.A. à notre époque. Ce sont des éléments à corriger et qui vingt ans après ne l’ont toujours pas été malgré cette ressortie en tant que remaster. Le genre de bugs rigolos les cinq premières minutes mais qui peuvent parfois gâcher l’expérience et ajouter une difficulté dont on se serait bien passé. A côté de ses bugs, nous avons tout de même toujours la possibilité d’activer les codes pour profiter d’un tout autre type de fun.

GTA San le charme d’antan

Dans l’absolu, si vous êtes un fan nostalgique s’attendant à retrouver les feelings d’il y a vingt ans, alors vous serez satisfait sur Nintendo Switch comme ailleurs de l’expérience GTA Trilogy. Globalement, malgré les bugs, le jeu reste autant jouable que les jeux d’origine. Vous bénéficiez même du côté hybride avec la console de Nintendo, c’est comme un rêve qui se concrétise vingt ans après. Le débat devient plus houleux et pertinent lorsqu’il s’agit de savoir si ces gloires du passé ne méritaient pas un meilleur traitement, peu importe les versions.

La réponse est évidente, surtout que ces trois jeux représentent une base incontestable de l’expérience GTA moderne. Il est évident que ces trois ressorties auraient dû bénéficier de plus de soin. Quitte à perdre légèrement de cette franche rigolade face aux bugs, chacun des jeux de cette trilogie auraient beaucoup gagné à voir une majorité d’entre eux corrigée. À l’inverse, nous gagnons une belle poignée de nouveaux bugs à exploiter et jouons les bêta-testeurs à la place des développeurs pour mieux critiquer leur (in)compétence en attendant les patch correctifs à venir déjà annoncés par Rockstar.

Par ailleurs, le soin aurait également dû être apporté sur le travail technique autour de chacun des jeux de cette ressortie. Groove Street Games en charge de ce GTA Trilogy a tenté un travail dépassant légèrement celui d’un simple remaster. En mettant les versions d’origine à côté de cette Trilogie, nous pouvons facilement noter le travail sur la modélisation des bâtiments, des décors et surtout les personnages. Nous pourrions dire que l’expérience est plus agréable pour les yeux grâce à la nouvelle résolution et le travail effectué sur les décors.

Pourtant, les développeurs ont oublié de s’attarder sur le popping, déjà présent il y a vingt ans et facile à corriger. Puis le framerate est digne du jeu d’origine, ce qui est aberrant et à vomir à notre époque. Surtout sur San Andreas, certainement dû à une zone de jeu immense même aujourd’hui. Notons qu’il ne s’agit certainement pas d’un problème de hardware mais d’optimisation du jeu puisque la trilogie rencontre des problèmes techniques également sur les autres versions. Soulignons sur Switch que chaque titre paraît meilleur en portable, l’écran plus petit permet de mieux cacher les imperfections.

De plus, le framerate fait également moins de bonds qu’en mode TV. Toutefois, tout le monde sera d’accord pour dire que la modélisation un peu plus “cartoonesque” des personnages par rapport au support d’origine enlaidit les trois jeux. Le rendu va de passable sur les personnages clés à totalement raté sur certains des PNJ, plus moches qu’il y a vingt ans. Un travail dont on se serait bien passé. Nous ne pouvons que rentrer dans une voiture, fermer les yeux et écouter les différentes radios du jeu pour au moins conclure sur une note positive. Notamment, si vous aimez les pistes de rap ou RnB à l’américaine. Les plus grands fans noteront que quelques pistes manquent à l’appel mais nous ne pouvons pas tout avoir.