Milli & Greg (Nintendo Switch) – Le test

Milli & Greg est un jeu développé par 2ndBoss et publié par QUByte game studio sur Switch. Les développeurs 2ndBoss ont peu d’expérience avec des jeux à 4€ seulement, pourtant la qualité est présente.

L’histoire

Une histoire est toute mignonne, nous sommes accompagnés de Milli, une jeune fille qui part à la recherche de son chat de 16 ans qui l’accompagne depuis sa naissance. Elle partira à la recherche de son chat dans chaque niveau où elle affrontera des terribles pièges posés par …absolument personne.

Parlons rapidement des menus du jeux qui nous rappellent notre personnage puisqu’ils font assez enfantins, associés avec des couleurs très claires et une musique ultra joyeuse qui est vraiment agréable à entendre.

Gameplay

Milli & Greg est un plateformer/die&retry qui ressemble énormément à Céleste, vous pourrez sauter, walljump, faire un dash dans toutes les directions (utilisable 1 fois dans les airs). Nous avons déjà vu ce set de mouvements dans d’autres jeux, heureusement il est très bien utilisé et la prise en main est vraiment géniale. Vous traverserez de nombreux niveaux où il faut atteindre votre chat en sachant que la mort sera un restart du niveau en cours. Un niveau durera (sans mort) environ 20 à 30 secondes. Les niveaux sont assez difficiles, il faudra plusieurs essais sur un niveau avant de le réussir, et c’est encore plus difficile si vous essayez de récupérer les objets collectables de chaque monde.

Dans chaque niveau vous pourrez récupérer des cerises pour compléter le jeu à 100%, ainsi qu’un badge chat mais qui n’est pas présent dans tous les niveaux.

Durée de vie

Le jeu a 100 niveaux au total qui sont éparpillés dans 4 mondes, le jeu ne dura pas extrêmement longtemps malgré les nombreux restarts envisageables. Nous pouvons compter 3 heures pour juste finir le jeu, mais en ajoutant tous les objets à collecter, c’est-à-dire, 100 cerises et 20 cartes chats, il peut durer jusqu’à 4 heures, voire 5 heures maximum. En plus si vous êtes un peu obstiné, le jeu garde en mémoire le nombre de morts total que vous avez fait par niveau et par monde, vous pourrez donc essayer de refaire le jeu en mourant le moins possible.

Musique

La musique est ultra entraînante, elle a une ambiance joyeuse et se laisse vraiment écouter en dehors du jeu. Le jeu n’aura que 6 musiques différentes, chaque monde aura sa propre musique qui se trouvera sur tous les niveaux du monde actuel.

Level Design

Pour commencer, chaque monde a sa propre ambiance, associé avec des graphismes 16 bits très réussi et accompagné d’une musique qui rend le tout dynamique.

Les niveaux sont variés et les obstacles utilisent pleinement les capacités de votre personnage, chaque monde obtiendra de nouveaux pièges qui seront présents dans les autres mondes. Vous aurez des pièges plus spéciaux que d’autres puisqu’ils ajoutent une nouvelle façon de jouer, comme inverser la gravité ou ajouter des blocs qui s’activent avec un bouton. Plus vous avancerez plus ils fusionneront toutes leurs idées, rendant les niveaux assez complexes puisqu’il faudra bien faire attention à tout ce qu’il se passe à l’écran même si cela sera rarement un bordel sans nom.

Certains niveaux sont assez inégaux entre eux. Certains seront assez faciles, pourtant la difficulté est généralement assez croissante, c’est donc assez déroutant de retrouver un niveau assez facile durant la progression.