Epic Chef (Nintendo Switch) – Le test

La cuisine vous attire, mais les poêles et autres ustensiles de ce lieu étrange et fascinant recèlent encore trop de secrets. Pas d’inquiétude, Epic chef est là. Grâce à ce jeu, vous allez pouvoir assouvir vos rêves de cordon bleu en devenant le plus grand chef cuistot que la terre n’ait jamais eu, tout en accomplissant moultes quêtes et en jouant le brave fermier. Enfilez votre toque, mettez votre tablier, nous passons aux fourneaux.

Arrivée mouvementée

Bienvenue à Ambrosia, une ville fort agréable peuplée d’humains, mais aussi d’orcs, elfes, magiciens, hommes chat et même Jésus. Bref, il y a du beau monde sur ces terres. C’est donc par bateau que Zest, notre personnage, arrive et après un très bref discours, nous descendons du navire, enfin non, nous sommes jetés du bateau. Malgré ce léger incident, nous allons voir divers gardes qui nous indiquerons qu’il faudra aller blablater avec le grand capitaine.

Le capitaine trouvé, nous nous tapons la discussion avec lui et nous racontons donc que nous avons en notre possession un acte de propriété : la fameuse villa Calamitozza. Bien que le capitaine soit affolé par cela et se mette à déblatérer des propos étranges, nous ne prêtons guère attention à cela. Suite à cette discussion pour le moins étrange, nous partons en direction de cette Villa et allons voir le garde de celle-ci. Nous lui annonçons que nous sommes le nouveau propriétaire de cette demeure, il se met à paniquer en nous racontant que la demeure est hantée et que nous ne réussirons jamais à y passer la nuit complète.

Mais notre personnage est un gaillard courageux. Après cette discussion nous découvrons enfin cette demeure. Des lianes épineuses partout, une bâtisse qui semble partir en lambeaux, un cimetière délabré et même une guillotine. Pourtant nous sommes enthousiasmés par cette vue, nous avons un terrain immense et une grande bâtisse. Zest est heureux de cela, et après une nuit sans trop d’accrocs il est temps de passer au travail. Cultiver ses terres, afin de participer à l’activité principale de la ville, la cuisine.

Un monde empli de référence

L’histoire du jeu semble classique, comme dans tant de jeux du genre, nous héritons d’une demeure et d’un terrain délabré. Néanmoins, quelques détails viennent changer la donne. D’une part le mystère de la villa qu’il nous faudra découvrir, et d’une autre une histoire autour d’un groupe étrange et apparemment diabolique. Bon nous n’en dirons pas plus par risque de spoiler. Mais sachez que l’histoire de ce jeu est remplie de rebondissements en tout genre et surtout d’un humour ravageur, irrévérencieux et corrosif. Le titre n’épargne rien, ni personne, tout y passe. Que ce soit notre personnage idiot et tête à claque, la mafia, les cuistots et les critiques culinaires ou même la religion. Tout y passe, et c’est avec délectation et un grand sourire aux lèvres que nous découvrons à chaque dialogue et nouvelles quêtes, de nouvelles situations toutes plus drôles les unes que les autres.

En même temps tout cela n’est pas étonnant, le jeu emprunte son humour et s’inspire très profondément du grand auteur Terry Pratchett. Auteur entre autres de l’immense œuvre Le disque monde. Ses œuvres étaient empruntes de critiques sur fond d’humour, des systèmes de classe et autres sujets et tout cela dans un univers fantasy. C’est donc avec un réel plaisir que nous retrouvons toutes ces touches dans ce jeu.

Mais si Epic chef s’inspire grandement des œuvres de Terry Pratchett, une autre inspiration vient s’imbriquer dans cet univers, l’œuvre de Daisuke Terasawa, Mister Ajikko. Un célèbre manga plus connu chez nous sous le nom de « Le petit chef ». Un manga avec pour thème la cuisine. Et à travers ce jeu, nous retrouvons tout cela. De la cuisine et bien entendu des combats culinaires.

Ambrosia terre de saveurs

Nous y voilà enfin, le thème essentiel et central du jeu, la cuisine. Oui, il y aura des combats culinaires. Mais avant d’arriver à cela nous devons d’abord trouver les ingrédients et les bons. Pour cela rien de plus simple, notre terrain fraîchement acquis nous servira de grand champ. Dans celui-ci nous ferons pousser pour commencer humblement des patates, carottes et tomates. Au fur et à mesure de notre avancée, nous débloquons des machines capables de créer des graines, des sauces et même de nouveaux aliments.

Tout cela est un système vu et revu mais tout de même diablement efficace et surtout addictif. Nous utilisons notre houe pour créer des lopins de terre, nous y semons nos graines, nous coupons des arbres et ainsi de suite. Tout finit par repousser et rapidement, grâce à notre terrain apparemment magique. Bon la culture c’est bien beau, mais une fois nos aliments en poche que pouvons-nous en faire ? Les vendre pour se faire un peu d’argent ou bien encore mieux, les cuisiner. Et c’est là qu’arrive tout l’intérêt du titre, sa cuisine. Tout d’abord nous choisissons le premier ingrédient, puis à l’aide de notre spatule nous mélangeons pour en retirer tout d’abord la saveur puis, sa puissance, son caractère et enfin son raffinement. Tout cela se matérialise sous forme de petites bulles qu’il nous faudra éclater au bon moment en mélangeant les ingrédients. Tout cela sans oublier de temps en temps faire sauter les aliments dans la poêle sous peine de les faire cramer et de perdre des points.

Un RPG culinaire

Oui des points, vous avez bien entendu. Ces fameux points seront là pour calculer le score final de votre plat. Raffinement, caractère et puissance sont les 3 atouts majeurs de votre plat. Pour cela, chaque aliment possède ses caractéristiques et son nombre de points par catégorie, cela sera alors à nous de comparer et de mélanger habilement les aliments afin d’avoir un plat détenant le maximum de points dans la catégorie souhaitée.

Cet aspect est très important car cela servira lors de nos combats. Ces fameux combats où l’on devra cuisiner le meilleur plat et le faire goûter à un juge impartial. Souvent en plusieurs manches, il nous faudra alors avoir les bons ingrédients sous la main afin de satisfaire d’une part le jury, mais aussi respecter les règles. Certains duels, demanderont de cuisiner un plat avec une certaine patate, une racine de mandragore ou encore un steak de licorne. Plus subtil encore, il nous sera possible d’influencer le jury avec une sauce spéciale pour faire en sorte d’enlever des points à notre adversaire, mettre un ingrédient qu’il apprécie pour doubler notre score ou encore faire attention à ne surtout pas mettre un ingrédient qu’il déteste, sous peine de faire baisser notre score. Au final tout cela se révèle très stratégique et c’est avec un grand plaisir que nous mélangeons nos ingrédients pour faire de nouvelles découvertes avec de nouvelles saveurs.

D’ailleurs comme dans les autres jeux du genre, il nous est possible de prendre part à diverses activités. Cependant gros point négatif, mis à part la cuisine, les récoltes et les constructions, pas grand-chose d’autre ne vient vraiment étayer le gameplay, qui du coup se révélera assez répétitif. Mais bon cela reste assez classique dans ce genre de titre. A savoir que toutes les activités passives comme le golf, la baignade et autres ne seront pas praticables, cela sera juste une courte cinématique. Au final tout cela sera essentiel pour récolter des points et ainsi augmenter notre niveau de chef. Il sera aussi possible de prendre part à des quêtes annexes. De quoi donner une durée de vie plus qu’honorable pour un jeu proposé à 24€99.

Enfin dernière partie, les graphismes et la bande son. Les graphismes sont colorés et ont un aspect cartoon plutôt agréable, le jeu avec ses personnages légèrement cubiques dégage alors une atmosphère chaleureuse. La bande son quant à elle sera sobre mais efficace avec ses quelques notes enjouées venant parfois nous faire un coucou.