Les sorties et les nouvelles promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Asterix & Obelix: Slap them All!

Beyond a Steel Sky

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Clockwork Aquario

Dairoku: Agents of Sakuratani

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

Disney Magical World 2: Enchanted Edition

Gear.Club Unlimited 2 Definitive Edition

My Universe: Doctors & Nurses

6Souls

9-Ball Pocket

Archvale

Beastie Bay DX

Castle on the Coast

Construction Site Driver

Detective Di: The Silk Rose Murders

Football Battle

Ghost Sync

Jigsaw Fun: Wonderful Nature

Mind Scanners

Miracle Snack Shop

Monobot

Paradise Lost

Pretty Girls Mahjong Solitaire: Blue

Pretty Girls Mahjong Solitaire: Green

Splotches

Tank De La Muerta

The Kids We Were

Unreal Life

Word Forward

World Quiz

Précommandes Nintendo Switch :

N.C

Démo de la semaine :

Wild Park Manager

Les DLC de la semaine :

Dead by Daylight

Ghost Sync

HOT WHEELS UNLEASHED™

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition

WorldNeverland – Elnea Kingdom

Les promotions de la semaine :

En cours