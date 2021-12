State of Anarchy: Master of Mayhem (Nintendo Switch) – Le test

Les sorties de jeux proposées à moins de 10 euros pullulent sur l’eshop. Les jeux de type twin stick shooter font eux aussi partie de la masse, alors comment savoir quand un jeu sort du lot et mérite de faire partie de notre vidéothèque de jeux déjà fort bien fournie ? Heureusement pour vous, Nintendo Town est là pour décortiquer tout cela et vous accompagne dans le choix de votre prochain titre. Aujourd’hui on s’attarde sur State of anarchy : master of mayhem, un sacré titre à rallonge proposé sur l’eshop à 7€99. Allez, on embarque dans la soucoupe volante et partons flinguer tout ce qui bouge.

Quand le stwin stick shooter rencontre la folie du monde

State of anarchy démarre sous de très bonnes étoiles en nous dévoilant une magnifique histoire digne du plus grand film de Christopher Nolan, préparez vos neurones et vos mouchoirs, car son scénario est bien parti pour un Oscar. Ah ah ah, bien sûr que non, on déconne. Si vous voulez un scénario ne cherchez pas ici, car à part un petit bonhomme en pleine émeute dans sa ville et au milieu d’une invasion extraterrestre on n’aura rien de plus. Oui tout ça est « what the fuck » et on ne comprend pas vraiment ce qu’il se passe. Mais que nenni, la société est ce qu’elle est et donc, peu importe ce qu’il se passe dans notre bonne vieille ville, nous devons tout de même aller à la banque récupérer notre fric.

Sur le chemin nous croiserons moultes personnes et c’est avec plaisir que nous prendrons le temps de dialoguer avec ces derniers. Ah ben non, on avance et on tire sur tout ce qui bouge, repeignant alors le sol de notre belle ville du sang de ses concitoyens devenus complètement fous.

Un justicier dans la ville

C’est donc dans un jeu type twin stick shooter que nous nous retrouvons au contrôle de notre petit personnage sans nom et que nous prénommerons du coup Billy. C’est donc avec Billy que nous vagabondons dans la ville, arme à la main en fusillant chaque petit badaud tentant de nous arrêter à coup de pétoire. On manœuvre notre cher et tendre stick droit pour orienter nos tirs et vider notre arme par la même occasion. On avance bien trop lentement à l’aide bien entendu du classique stick gauche.Il nous arrive aussi d’utiliser la gachette L pour utiliser une arme spéciale tirant des projectiles plus efficaces que notre pétoire classique.

Si au départ la portée et la puissance de nos armes est plutôt faible, Billy va vite acquérir une puissance de feu digne du tonnerre de dieu. Mais pour cela, il va falloir démonter le bon peuple devenu fou avant que celui-ci ne nous tue le premier. Les kills vont s’enchaîner et avec eux une bien belle barre de XP se remplira petit à petit.

Quand enfin l’XP sera bien monté, Billy gagnera un joli niveau. Mais à quoi ça peut bien nous servir ? Tout simplement à augmenter quelques atouts de notre petit Billy. Augmenter sa vie, sa cadence de tir, sa régénération de vie entre autres, mais surtout sa vitesse. Car oui, Billy est lent, terriblement lent, tellement lent que ça en devient fatiguant et qu’on perd assez vite de l’intérêt pour le soft. Heureusement cela n’est que quelque peu éphémère puisqu’on va pouvoir améliorer cette vitesse de déplacement tous les deux niveaux gagnés. La montée de niveau c’est cool, mais dans notre société ce n’est pas vraiment utile, l’argent, c’est cool et s’est utile. A chaque adversaire que l’on aura occis, certains laisseront tomber une petite liasse de billets verts. Petits billets qui nous seront bien utiles pour la suite de notre épopée dans les méandres de la ville en proie aux flammes. Maintenant que nous avons les poches bien remplies, à quoi nous sert tout cet argent glané ? ben tout simplement à payer des améliorations concernant la capacité des armes, dégâts, portée, etc…

Billy à la rencontre du 3ème type

Plus nous allons avancer dans le niveau, qui est une grande zone semi-ouverte, plus nous allons trouver des ennemis venant à la confrontation. Simples badauds, citoyens lourdement armés, voitures, limousines, chevaux volants ?? Et même des soucoupes volantes et autres bonhommes verts pas très ouvert à la discussion. Ainsi notre promenade sera rythmée, heureusement pour nous, l’objectif de notre mission sera clair et concis, aller à la banque ou bien détruire ou annihiler un ennemi. Dans notre croisade contre les vils concitoyens de notre ville, nous serons heureusement guidés par les flèches du seigneur. Ces dernières nous guideront jusqu’à notre objectif, avec en prime un indicateur de distance, ainsi il nous est impossible de nous perdre. Si jamais notre destination se révèle être trop lointaine, Billy aura toujours l’occasion d’emprunter une voiture laissée à l’abandon et d’écraser à toute berzingue les ennemis se présentant.

A chaque fin de niveaux, qui sont d’ailleurs au nombre de 48, nous allons devoir occire un petit et parfois un boss plus coriace. Une fois la victoire en poche, nous gagnons bien entendu de l’argent, mais aussi une nouvelle arme aléatoire. Bon le voyage ne s’arrête pas là, car il arrivera souvent qu’on soit dans l’espace, oui vous avez bien lu. Les phases dans l’espace ne changent pas vraiment la donne. Notre cher Billy sera aux commandes d’une soucoupe volante, et devra une fois de plus dézinguer les ennemis se trouvant sur sa route. Puis rebelote, nous nous retrouvons à pied que ce soit sur notre bonne vieille planète ou une planète extraterrestre. Le titre se révèle alors assez répétitif, bien que cela soit habituel dans ce genre de jeu. A noter que boucler l’aventure ne prendra pas plus de 4 à 5h, plutôt honnête pour un jeu proposé à 7€99.

Un titre en papier mâché

Pour conclure, passons aux graphismes, à la bande-son et aux quelques soucis rencontrés. Commençons déjà par le point positif, ses graphismes. Le titre adopte un visuel simple mais néanmoins accrocheur, la direction artistique est faite de sorte qu’on a l’impression de jouer un bonhomme sur une feuille de papier avec des décors et personnages dessinées au stylo bic et crayonné. Un style tout à fait surprenant et qui sort quelque peu du lot. Sur ce point-là nous sommes plutôt satisfait. Pour ce qui est de la bande-son, nous sommes bien plus mitigés. Pour les bruitages nous sommes face à des bruits maison, c’est-à -dire fait à la bouche. Cela peut paraître surprenant et peut prêter à sourire pendant un petit moment mais on se lassera assez vite de ces bruitages un peu trop répétitifs. Quant à la musique, celle-ci est encore plus répétitive, on nous avait promis des musiques rock. Pourtant au final on a plus l’impression d’avoir affaire à de la musique country qui se répète inlassablement.

Enfin, le jeu n’est pas exempt de défauts a commencer par son menu de départ et le choix du niveau. Lorsqu’on cherche un niveau et que nous nous rendons sur la deuxième page, nous sommes au bout d’un moment catapulté au menu titre. Ce n’est pas handicapant pour le reste du jeu, mais cela reste tout de même embêtant. Autre point négatif, des ennemis qui ne disparaissent pas une fois mort mais qui continuent à nous attaquer. En plus de ça, il nous est impossible de les attaquer à notre tour. Un bug sur notre barre de vie qui reste bloqué, ainsi nous ne voyons plus ou en sont nos points. Voilà les quelques problèmes rencontrés lors de notre test. Bien sûr tout cela n’entrave pas la partie de jeu, mais peut tout de même ébrécher notre plaisir.