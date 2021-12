6Souls (Nintendo Switch) – Le test

Ratalaika Games nous propose en cette fin d’année de découvrir le jeu 6 Souls sur Nintendo Switch. C’est un jeu typiquement indé, car il a été réalisé par seulement 3 personnes. Le travail de cette petite équipe est-il suffisant pour produire un jeu qui mérite notre attention ? Voyons voir ça.

Mystères dans le château des Clifford

Dans 6 Souls, vous incarnez Jack et son fidèle compagnon canin Butch. Jack est à la recherche du château des Clifford afin d’en découvrir les secrets et ses objets de valeur. Après avoir traversé la forêt en suivant sa carte, Jack se retrouve enfin devant la demeure de la famille Clifford. Mais lorsqu’il traverse le pont avec Butch, celui-ci s’effondre. Vous vous retrouvez alors dans les bas-fonds du château. Pour remonter, vous devrez passer par de nombreuses pièces abandonnées … si on exclut les étranges créatures qui s’y cachent. Armé de son épée, vous réussirez à vous frayer un chemin jusqu’à une grande salle dans laquelle se trouve le premier boss. Une fois le boss vaincu, vous aurez un flashback dans lequel vous voyez un homme encapuchonné capturer l’âme du majordome du château. Et en éliminant le boss, vous avez libéré cette âme ! Avec son aide, vous allez dès lors tenter de libérer les autres âmes et de découvrir les sombres mystères cachés derrière le mage maléfique qui a fait ça.

Un mélange de plateforme et d’action

6 Souls est un jeu mêlant action et plateforme. Composé de 11 chapitres, chacun d’entre eux, ou presque, est composé de nombreux niveaux qu’il faudra traverser sans encombre. La plupart du temps, le dernier niveau est constitué d’un boss qu’il vous faudra éliminer. Ce cycle se reproduit presque inlassablement. Et là, vous vous dîtes : ne serait-ce pas un peu répétitif ? Eh bien non ! Car ce qui est bien dans 6 Souls, c’est que le gameplay évolue constamment par petites touches. A chaque âme que vous récupérez, vous obtenez un boost d’âme supplémentaire. Ce boost d’âme est en fait un pouvoir vous permettant de vous déplacer très rapidement dans une direction. Et, si vous avez bien lu le nom du jeu, vous vous doutez alors que vous pourrez cumuler jusqu’à 6 boots d’âme. Cela rendra le jeu beaucoup plus nerveux, car certains niveaux vous demanderont obligatoirement d’enchaîner les boosts d’âme pour accéder à certains endroits. Votre charge de boost se réinitialise uniquement lorsque vous mettez pied à terre. Alors, il ne faudra pas se tromper. Sinon, ce sera la mort. Mais ne vous inquiétez pas, celle-ci n’est pas punitive. Vous redémarrerez simplement au début du niveau.

Et c’est tout ? Eh ben non ! Parfois, vous pourrez contrôler Butch, le chien de Jack. Votre fidèle compagnon est doté d’un double saut, mais ne peut pas utiliser le boost d’âme. De plus, certains niveaux modifient un peu les règles comme par exemple une partie infiltration dans laquelle il ne faudra pas vous faire repérer par les ennemis. Il existe aussi des niveaux en mode speedrun dans lesquels vous ne pourrez pas prendre votre temps. Enfin, vous troquerez également votre épée pour un arc pendant quelque temps. Bref, le jeu est évolutif, par petites touches. Cela nous permet de ne pas avoir l’impression de faire la même chose constamment.

Des boss intéressants

Si les ennemis que vous croiserez dans les niveaux sont assez anecdotiques, les boss, eux, vous donneront du fil à retordre. Il sera rare de vaincre un boss du premier coup. Il vous faudra la plupart du temps apprendre les patterns de l’ennemi. Mais, avec un peu de persévérance, on y arrive ! Et comme on dit : plus c’est long, plus c’est bon !

Un enrobage retro sympathique

6 Souls bénéficie d’un enrobage rétro sympathique. Les graphismes sont de bonne facture et on se fait rapidement aux petits pixels qui s’affichent à l’écran. Alors certes, nous ne sommes pas à regarder l’écran avec des étoiles dans les yeux, mais cela fait le job.

La bande son est tout aussi rétro et plaisante. Que cela soit les dialogues doublés dans une langue imaginaire ou la musique, la bande son est savamment distillée à nos oreilles.

Un bon rapport durée de vie / prix

Vous finirez l’aventure classique de 6 Souls en 5 heures environ. Mais lorsque vous finissez le jeu pour la première fois, vous débloquez le mode aventure, qui est un mode plus difficile. Et si vous êtes un perfectionniste, vous essaierez d’améliorer votre temps de parcours. A 8€ sur l’eShop, nous sommes donc sur un rapport durée de vie / prix assez correct.