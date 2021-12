Super Sami Roll (Nintendo Switch) – Le test

Super Sami Roll développé par Sonzai Games accompagné de l’éditeur X Plus Co. Ltd.

Pour Sonzai Games & X Plus Co. Ltd. C’est leur 1er jeu fait et édité, c’est rare que dans la scène de l’indépendant qu’un développeur obtient un éditeur personnel lors de ses débuts. Ils ont aussi un Bat Boy prévu pour 2022 avec la même équipe, surtout que Super Somi Roll n’est pas à sous-estimer !!!

Histoire

Super Sami Roll avec un trailer proche d’un manga tout joyeux avec des airs de Billy Hatcher sur Gamecube, pourtant lorsqu’on nous raconte l’histoire tragique de Sami le jeu passe en 16-bit. Alors que Vera & Sami s’amusait sur la plage, le terrible Albert VII kidnappe Vera et seul le courage de Sami pourra la sauver. L’histoire est ultra simple telle un Mario où c’est le gameplay qui va être la priorité même si la façon de raconter les moments d’histoires sont en 16-bits alors que le jeu est en 3D.

Gameplay

Amoureux des plate-former, nous sommes là, Eh oui, il faudra récupérer une multitude d’objets pour sauver le monde. Vous contrôlez Sami une espèce de dinosaure qui a fusionné avec Yoshi & Sonic en même temps, puisque vous pourrez tirer la langue pour vous accrocher à des murs tout en avançant en boule tel le hérisson bleu. Pourtant les niveaux & le gameplay se rapprochera énormément de Super Mario 3D World donc une fusion de plate former assez dingue, surtout que ça marche. Vous pourrez sauter, tirer la langue pour vous coller au mur ainsi que vous projeter en avant pour sauter au-dessus d’un obstacle ou encore vous agripper à des poutres volantes pour aller plus loin. La dernière capacité permettra de faire une écrase-face qui permet de rebondir et d’atteindre des lieux surélevés, tout ce petit attirail pourra être enchaîné dans les nombreux niveaux du jeu. Super Sami Roll à une physique assez réaliste si vous faites une écrase-face sur le rebord d’une plateforme ça vous projettera donc c’est aussi utile que ça peut vous tuer bêtement sur une mauvaise manip.

La caméra sera de la partie, on pourra la mettre en manuel ou en auto sauf que ce ne soit pas toujours évident de voir ce que l’on fait surtout dans certains niveaux où ils deviennent ultra exigent telle que suivre un tout petit chemin entouré de vide pendant 10 sec (ça parait court, mais ce n’est pas le cas.).

Pourtant, un souci réside et il est assez conséquence, il est impossible d’éliminer les ennemis alors qu’ils sont en plein milieu du chemin.

Rien ne justifie ce choix bien que le gameplay est clairement concentré sur les capacités à atteindre la ligne d’arrivée le plus vite possible avec les pouvoirs de Sami, malgré ça reste un peu dommage.

Parlons maintenant du casting d’ennemi, ils sont nombreux puisqu’on y trouve des cochons à lance, des oiseaux volant de gauche à droite, des canons vivants, des crabes, des monstres qui lance des tornades bref y en a plein.

Les monstres seront gênants et il faudra faire bien attention, mais ils sont des obstacles voir des pièges au lieu d’être des « monstres ».

Sami est immortel donc on s’envole dans les airs telle un Mario qui touche la lave sans les dégâts, malheureusement les ennemis sont très présents et te touche facilement ce qui devient très punitifs puisque si Sami se fait toucher, il devient difficilement contrôlable et ça finit souvent par sa mort.

Vous aurez aussi des boss à la fin des mondes, ce sont des vastes blagues comparé à ses niveaux puisqu’il faudra le toucher 3 fois et on est invincible. Le boss sera toujours Albert VII le singe avec une machine différente, aucun des boss ne se démarquera à part le dernier boss et malgré tous les coups que vous prendriez aucun ne vous amènera près du vide donc aucune inquiétude.

Malgré tout ça, le jeu n’en souffre pas trop, puisque les contrôles de Sami ultra permissif si on les maîtrise, ça va plutôt être la difficulté sera assez écrasante avec ses pièges, les monstres et surtout l’animation des dégâts qui va vous tuer.

Level Design

Avant de parler des niveaux parlons difficultés. Vous aurez le mode Facile, Normal et avancée, le jeu restera assez dur peu importe la difficulté. En facile, vous n’aurez pas de limites de temps & vous aurez plein de checkpoints alors qu’en normal, vous n’aurez 1 checkpoint et un timeur qui augmentera en récupérant des pièces, en difficile, c’est le délire complet pas de checkpoint avec une limite de temps. Chaque niveau est truffé d’ennemi et de piège vous mourrez extrêmement souvent telle un die&retry, plein de piège varié associé à des ennemis assez gênants c’est vraiment dur avec des phases de saut qui sont assez technique. Malgré tout ça, si vous maîtrisez le jeu, vous pourrez vous balader comme vous le souhaiteriez puisqu’il récompense les bons joueurs au point qu’un niveau qui dure 3 min, normalement, ne dure que 1 min. Presque tous les niveaux sont assez ouverts à l’exception de quelques-uns, chaque niveau aura des pièces et une framboise qui permettra d’acheter des tenues pour notre mignon dinosaure qui sont purement cosmétiques. Vous aurez des sorties secrètes dans certains niveaux qui permettront d’accéder à un niveau caché avec une difficulté assez importante.

Multijoueurs

Vous pourrez jouer à super bille qui se jouera jusqu’à 4, vous ne pourrez pas sauter dans ce jeu ou utiliser votre langue sinon le jeu est identique en termes de contrôle par rapport à l’aventure. Le but est de terminer des niveaux le plus rapidement possible et c’est tout, d’ailleurs, l’impossibilité de sauter redonne un second souffle au jeu puisqu’on redécouvre des niveaux d’une tout autre façon. On retrouvera des pièges identiques à l’aventure qui n’ont pas de mécanique de saut, vous jouerez en écran splitté avec vos amis ou des ordinateurs et le 1er arrivé à l’arrivée gagne après une série de 5 à 15 niveaux différents.

Durée de vie

On a un total de 4 mondes avec 15 niveaux dans chacun d’entre eux, en plus vous avez aussi 3 niveaux cachés dans chaque monde. Il faudra récupérer toute la cosmétique, toutes les framboises et trouver les niveaux cachés, ça rend le jeu suffisamment long. Pour l’aventure principale on ira jusqu’à 6h-7h voir plus selon le niveau de difficulté choisi et on se rapprochera des 10h pour le 100%.

Musique & Graphisme

La musique est vraiment agréable, elle est toujours assez joviale ou en accord avec le thème du niveau. Les graphismes ressemblent à ceux d’une gamecube malgré tout le côté manga/animation rend le jeu assez beau.