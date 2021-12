Dragon Quest Infinity Strash enfin présenté la semaine prochaine

Annoncé il y a 18 mois, Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai n’a jamais donné de nouvelles, hormis quelques images en mai dernier (4 pour être précis…).

Il semble qu’on aura bientot des nouvelles, Square-Enix prévoit un stream le 18 décembre prochain à 14h heure du Japon, soit 6h en France, pour revenir sur les adaptions du « nouveau Fly » sur consoles et autres médias. On parlera donc de Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds, l’adaptation en jeu mobile lancée en septembre, de Dragon Quest Dai no Daibôken : Xross Blade disponible en salle d’arcade au Japon, mais aussi du fameux Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, l’adaptation sur « consoles » et PC. On attendra donc d’en savoir plus, et surtout d’avoir une date de sortie pour cet opus prévu sur Nintendo Switch, Ps4 et Pc.