Un bel adieu – Spiritfarer, 1 million d’unités vendues ! L’édition Farewell est disponible aujourd’hui !

Montréal, Canada – 13 décembre 2021 – Le développeur montréalais Thunder Lotus fait aujourd’hui ses adieux à son jeu primé de gestion cozy sur le thème de la mort, après avoir annoncé la vente de plus d’1 million de copies de Spiritfarer®. Cette nouvelle coïncide avec le lancement aujourd’hui de Spiritfarer : édition Farewell. L’édition Farewell inclut le jeu de base et tous les contenus supplémentaires publiés à ce jour, y compris la nouvelle mise à jour Jackie et Daria, ajoutée au jeu aujourd’hui. Spiritfarer : édition Farewell est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

Spiritfarer est devenu la plus grande réussite de Thunder Lotus à ce jour. Depuis son lancement en août 2020, le jeu s’est vendu à plus d’1 000 000 d’unités dans le monde entier, toutes plateformes confondues, recevant à la fois les louanges des critiques et les commentaires majoritairement positifs des joueurs. Il a aussi été nominé dans plusieurs catégories aux The Game Awards 2020, aux BAFTA Game Awards 2021, aux 24e Annual D.I.C.E. Awards, aux Hugo et Nebula Awards. Il a aussi été vainqueur dans plusieurs catégories des Canadian Game Awards.

Au cours de l’année 2021, du contenu téléchargeable gratuit a été ajouté à Spiritfarer. Après la mise à jour Lily au printemps et la mise à jour Beverly cet été, la troisième et dernière mise à jour Jackie et Daria est venue compléter Spiritfarer aujourd’hui ! Elle inclut une nouvelle île à explorer, deux nouveaux esprits avec lesquels vous lier d’amitié, un nouvel événement et bien plus encore !

« Toutes les bonnes choses ont une fin… » déclarait le directeur créatif de Spiritfarer, Nicolas Guérin. « Et Spiritfarer a fait beaucoup de bien à Thunder Lotus ! Voir notre travail si bien accueilli dans la vie de tant de personnes est réellement gratifiant, surtout après avoir mis tant de cœur à l’ouvrage dans ce jeu. C’était un véritable défi, mais raconter ces histoires nous a vraiment aidés à grandir en tant que développeurs. Nous tenons à remercier du fond du cœur tous nos fans pour leur soutien et pour nous avoir permis de réaliser cet incroyable exploit ! »

À propos de Spiritfarer: édition Farewell

L’édition Farewell de Spiritfarer® est l’édition définitive du jeu primé de gestion cosy sur le thème de la mort. Elle inclut le jeu de base émouvant, tant adoré par près de 1 million de joueurs, et trois mises à jour de contenu majeures : explorez un monde étendu et liez-vous d’amitié avec quatre nouveaux esprits ! Découvrez pourquoi la critique a désigné Spiritfarer comme l’un des meilleurs jeux de 2020.

L’édition Farewell de Spiritfarer® est disponible maintenant sur Xbox Game Pass, Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.

À propos de la mise à jour Jackie et Daria

La mise à jour Jackie et Daria est la plus grosse mise à jour de contenu gratuite de Spiritfarer à ce jour ! Elle ajoute une nouvelle île à explorer, deux nouveaux esprits avec lesquels vous lier d’amitié, un nouvel événement et bien plus encore !

La mise à jour Jackie et Daria sera disponible le 13 décembre 2021 sous forme de téléchargement gratuit pour les détenteurs du jeu sur toutes les plateformes, y compris Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia.