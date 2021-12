Jeu de simulation agricole Life in Willowdale annoncé sur Nintendo Switch

Life in Willowdale: Farm Adventures viendra semer ses graines au Printemps 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam!

Retournez vivre à la campagne et sauvez la ville de Willowdale au printemps prochain !

Amsterdam, Pays-Bas – 16 decembre 2021 – Les éditeurs Mindscape et Just For Games, en collaboration avec le studio FRAG Games, sont heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée d’un jeu d’aventure se déroulant à la campagne pour le printemps 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam : Life In Willowdale : Farm Adventures !

Life in Willowdale n’est pas un jeu d’agriculture comme les autres. Découvrez un monde vaste rempli d’animaux mystérieux et de rencontres inhabituelles à mesure que vous vous occuperez de rénover la ferme de votre oncle !

La communauté autrefois prospère de Willowdale est en ruines, car la fille du maire, Penny, a saisi l’occasion de transformer la ville en un piège à touristes, au point de faire fuir certains animaux de la ville pour se réfugier dans les contrées voisines… Au milieu de cette ambiance générale, votre oncle, le maire, vous a demandé de revenir à la ferme familiale pour aider à rétablir l’harmonie, la paix et l’esprit de la ville de Willowdale. Mais ce ne sera peut-être pas si facile…

Life in Willowdale : Farm Adventures est un jeu d’agriculture, une ville accueillante avec des habitants sympathiques et des aventures à travers la région. En plus de l’agriculture, le jeu offrira bien d’autres choses pour une expérience familiale, engageante et amusante

Life in Willowdale : Farm Adventures sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC pour Steam en 2022.