Castle on the Coast (Nintendo Switch) – Le test

Castle on the Coast

Castle on the Coast est un jeu développé par Big Heart Production et édité par Klabater. George la girafe est inspiré par le logo de l’hôpital Valley Children et une partie des revenus obtenu sera donné à l’hôpital.

Histoire

Une légende raconte qu’un groupe de magiciens vivait dans le château de la côte et qu’il s’entraînait à la magie. Un jour un monstre menaçant se montra, sans attendre les magiciens prirent les armes contre la bête. La bête fut vaincue, mais les magiciens du château disparurent à jamais.

Vous êtes George la girafe, après un drôle de rêve vous vous échouez près du château de la côte et il est habité par les enfants des magiciens disparus. Aléandra et Vendrik sont les aînés et maîtrise la magie, malheureusement ils utilisent la magie pour obliger les plus jeunes à faire leurs devoirs et les martyrisent pour un rien.

Sandrine une des jeunes veut aller à la rencontre d’Aléandra et Vendrik pour les faire s’excuser de leur comportement auprès d’eux, mais ils s’enferment dans le haut de la tour et la seule façon de les atteindre est de réunir les 4 clés de voûte.

L’histoire est assez enfantine, on rencontre assez vite les principaux antagonistes et on comprend leur motivation à martyriser les autres, les raisons ne seront pas dites ici.

Gameplay

Votre girafe est un acrobate de haut rang, elle est capable de faire un double saut, faire un triple saut à la Mario 64, faire une attaque tourbillon tel un Crash Bandicoot, faire des sauts contre les murs ou encore faire un saut plongé comme dans Mario Odyssey. Vous obtiendrez aussi un jet-pack qui vous permettra de planer sur une certaine distance. On vous laisse beaucoup de liberté de mouvement dans ces niveaux, peut-être même trop. Le jeu n’est vraiment pas dur et vous avez tellement de mouvement possible que mourir sera difficile. Vous pouvez littéralement faire des sauts contre le mur à l’infini ou enchaîner jet-pack & double saut vous pourrez abuser des mécaniques du jeu.

On rencontrera une phase de voiture qui est assez oubliable et incontrôlable où il faudra passer des anneaux bleus pour avancer.

On aura de temps en temps une boule qui se dirige en montant dessus elle est très contrôlable, mais vous pourrez complètement vous en passer et juste le faire à pied.

On débloquera des costumes avec des pétales de fleur cristallisée, la plupart sont juste pour faire jolis mais certains donneront des capacités utiles.

Vous ne rencontrerez que 4 ennemis différents, des requins dans l’eau, des grenouilles de feu, des poules, des armures de fer géantes et ils sont tous ultra facile à éviter ou à tuer. Il y a aussi des boss au nombre de 3 sur tout le jeu, les boss ne sont pas forts et ils lâchent souvent des points de vie donc vous pourrez bourriner le boss tout en vous soignant.

Multijoueur

Il est possible de jouer en coop, le 2ème joueur peut se séparer de George mais la caméra ne le regarde pas donc impossible à jouer séparément. Le 2ème joueur se trouvera majoritairement sur le dos de George il lui permettra d’éliminer les ennemis, de créer des plateformes-ressorts et de faire office de parachute. Le jeu est déjà facile alors en coop le jeu est tellement simple que vous pourrez littéralement aller où vous voulez à tout moment et même skipper des parties de certains niveaux.

Level Design

Vous aurez un hub où vous pourrez accéder à tous les mondes débloqués et vous y trouverez les niveaux spéciaux qui ressemblent un peu à ceux de Super Mario Sunshine sans la difficulté.

Votre objectif principal est de récupérer des clés de voûte pour atteindre les magiciens, pour récupérer ces clés il faudra juste suivre le vortex bleu qui indique exactement où aller. Vous ne serez jamais perdu.

Vous devrez obtenir des espèces d’étoiles qui ont différentes formes selon le monde dans lequel elles devront être obtenues, si vous récupérez suffisamment de ces collectables vous pourrez ouvrir de nouvelles parties du château et avancer dans l’histoire.

Vous avez tellement de liberté que les murs invisibles s’inventeront pour vous empêcher de faire n’importe quoi. Les niveaux sont des terrains de jeux où vous utiliserez vos capacités pour skipper un maximum du niveau et récupérer des étoiles.

Les collectables sont une des forces du jeu puisqu’ils forcent l’exploration, on explore de fond en comble les niveaux et on ne doit pas récupérer 500 objets pour terminer un niveau.

Les seuls niveaux où on est un peu dirigé ce sont les niveaux spéciaux où on a un peu de défi en terme de plateformer, ça restera tout de même assez facile.

Le jeu est vraiment concentré sur la base du plateformer c’est-à-dire sauter et arriver sur la plateforme sans tomber dans le vide. Vous aurez des énigmes et des pièges, en revanche ils ne poseront aucun souci à résoudre. Pour donner un exemple vous devrez faire du vert dans une marmite avec un champignon jaune et un champignon bleu.

Graphisme

Le jeu est assez joli, la seule chose qui peut déranger est le character design de la plupart des pnj puisqu’il ressemble à des Playmobil. Les cinématiques utilisent le moteur du jeu, mais on notera que l’animation des personnages n’est pas super. Malgré tout c’est suffisant.

Musique

Les musiques sont peu marquantes. Peut-être la seule musique notable est celle du dernier niveau du jeu et la musique « triste » du jeu qu’on entend assez souvent dans le hub du jeu et pendant les cinématiques tristes.

Durée de vie

Le jeu est très court seulement 3h en prenant son temps, le souci c’est que le jeu ne vous résiste jamais. À aucun moment vous ne resterez bloqué sur une phase.

Les niveaux s’enchaînent très rapidement au point qu’on ne se rend pas forcément compte qu’on a fini un niveau ou qu’on était dans un monde différent, la seule chose qui marque la fin d’un niveau est le portail magique.

Vous pourrez retourner sur votre partie pour récupérer les objets que vous avez manqué, malheureusement ça ne prendra que peu de temps puisque le jeu vous demande déjà de ramasser la majorité des collectables et les costumes sont facilement obtenables.