Pinchcliffe Grand Prix (Nintendo Switch) – Le test

Quel est le pays dans lequel un film a fait plus d’entrées que le nombre de ses habitants ? Il s’agit de la Norvège et du film d’animation Flaklypa Grand Prix sorti en 1975. Aujourd’hui, c’est sous le nom de Pinchcliffe Grand Prix qu’un jeu adapté dudit film sort sur Switch. Attention tout de même, le jeu n’est pour l’instant disponible que sur l’eshop norvégien, mais il est traduit en anglais donc il est tout à fait jouable pour les fans de volant.

Un jour je serai le meilleur pilote

Ce jeu s’adresse aux enfants et aux plus grands qui ont gardé une âme d’enfant. Si vous aimez les dessins animés, les animaux qui parlent et les courses de caisses à savon, venez, entrez sans hésiter dans l’univers de Pinchcliffe Grand Prix. Au programme, des courses, mais aussi des mini-jeux et une jolie histoire à suivre pour revivre les aventures du film d’animation de l’époque.

On se balade dans le jeu à travers un hub qui est en réalité la maison de notre héros. Le jeu reprend les grandes lignes de l’histoire du film : un gentil inventeur Théodore, ami avec deux animaux qui parlent, se fait voler son invention par un ancien associé : un moteur révolutionnaire. Après moultes aventures, nos héros vont affronter l’usurpateur dans la fameuse course de Pinchcliffe, avec l’aide financière d’un cheikh notamment. L’histoire du film était déjà complètement dingue, les développeurs n’ont pas eu à en rajouter, les aventures burlesques de notre trio de mécanos sont identiques à celles d’origine.

Je relèverai tous les mini-défis

Si la course et le pilotage représentent le cœur du jeu, les mini-jeux représentent une part non-négligeable des activités à faire. Le souci est que ces mini-jeux sont de qualité très inégale, et autant certains sont rapides et rigolos, autant certains sont longs et fastidieux. Quand il s’agit de piloter un tricycle et d’amasser un maximum de points dans une descente folle, on s’amuse et on prend plaisir à refaire le parcours en cas d’échec.

Par contre, quand il s’agit de trier du courrier dans différentes panières en fonction de la destination sur l’enveloppe, c’est long, c’est répétitif et ça n’a rien de follement amusant.

Parmi les différents mini-jeux que l’on débloque au fur et à mesure de l’aventure, on trouve notamment un mah-jong, un jeu d’adresse où il faut récupérer dans sa brouette des pommes qui roulent le long d’un toit, bref, neuf mini-jeux en tout, oscillant entre le très sympa et le très mauvais.

Je ferai tout pour être vainqueur et gagner le Pinchcliffe Grand Prix

Pinchcliffe Grand Prix a dans son nom et dans son ADN l’idée de courses de voitures et de ce côté-là, nous sommes servis. Que ce soit des courses sur plusieurs tours avec des concurrents ou des courses à checkpoints pour gagner des secondes (comme dans Outrun par exemple), il y a de quoi faire même si le nombre de circuits et de véhicules à disposition est assez restreint. Le plaisir du pilotage est là : c’est souple, c’est fluide, c’est facile à piloter.

Il faut aussi noter que le jeu pousse à retrouver les différents éléments qui composent notre fameuse voiture de course. Les morceaux de voiture se débloquent lorsqu’on suit l’histoire principale, en fouillant dans les décors, lorsqu’on gagne aux mini-jeux et lorsqu’on gagne des courses. Ce petit challenge permet d’avancer dans l’histoire et d’arriver en quelques heures au bout de l’aventure, car 50 % de la construction de la voiture est nécessaire pour débloquer la fin. Cela laisse les 50 % restants de jeu pour le fun.