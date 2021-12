Altus lance de grosse promotion sur l’eShop … de la 3DS

Une nouvelle vente Atlus de décembre 2021 a débuté sur l’eShop 3DS nord-américain (certaines précisées sont aussi disponibles en Europe) avec de grosses réductions sur les jeux des séries Etrian Odyssey, Persona Q, et Shin Megami Tensei ainsi que Radiant Historia : Perfect Chronology.

Tous les jeux ci-dessus des promotions 3DS eShop de décembre 2021 d’Atlus seront vendus aux prix ci-dessus jusqu’au 5 janvier 2022.

– Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Etrian Odyssey Nexus – $9.99 (promotion de la semaine: $39.99)

– Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Etrian Odyssey V: Beyond the Myth – $8.99 (promotion de la semaine: $29.99)

– Persona Q2: New Cinema Labyrinth – $9.99 (promotion de la semaine: $39.99)

– Persona Q: Shadow of the Labyrinth – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Radiant Historia: Perfect Chronology – $9.99 (promotion de la semaine: $39.99)

– Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2: Record Breaker – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99), aussi disponible en Europe pour 9,99€

– Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99)

– Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux – $9.99 (promotion de la semaine: $39.99)

– Shin Megami Tensei IV – $7.99 (promotion de la semaine: $19.99)

– Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – $8.99 (promotion de la semaine: $29.99)