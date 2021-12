Luciform (Nintendo Switch) – Le test

Des lapins de couleur se sont fait enlever par Gorila aux yeux rouges. Utilisant leurs dernières forces, ils créent Luci, le lapin capable de changer de couleur entre bleu, rouge et vert. La cinématique n’est pas très jolie et elle n’a pas vraiment d’intérêt à part de donner une raison à l’aventure, on aurait clairement pu s’en passer.

Gameplay

Vous contrôlerez le lapin multicolore, il se déplacera tout seul, il pourra faire un petit ou long saut et changer de couleur pour correspondre à la couleur de la plate-forme afin de tenir dessus sans tomber. On pourra aussi monter sur les murs si on est de la même couleur et changer de sens de course lorsqu’on est dans les airs seulement. On doit changer de couleur pour correspondre à la plate-forme où on se trouve sinon on tombe, si on est vert et que la plate-forme est rouge vous tombez à travers.

Le jeu se joue un peu tout seul comme dans Geometry dash mais il est très différent de ce dernier puisque c’est lent et ce n’est pas vraiment intuitif surtout avec les boutons à appuyer pour changer de couleur. Chaque couleur a un bouton attribué, mais il faut réagir rapidement et on a tendance à s’emmêler les pinceaux, un seul bouton aurait été beaucoup plus pratique. Le fait de tout le temps bouger est vraiment insupportable vu que ça oblige à monter les murs, ça rend difficile de juger un saut et ça te tue pour aucune raison valable, c’est juste frustrant. Vous aurez la possibilité de mettre le mode facile, ça donnera la possibilité de ne pas avancer tout seul ce qui plus pratique et moins ennuyant à jouer.

Level design

Les niveaux sont assez faciles, avec un peu de concentration et ça passe, mais l’ennui vous atteindra avant la fin du jeu avec son gameplay ultra dirigiste.

Il faudra changer rapidement entre les couleurs et enchaîner divers passages à travers des murs, mais ce n’est pas très intéressant surtout avec votre Luci qui va à 2 à l’heure.

Les seuls obstacles vraiment présents ce sont les ronces et le vide qui vous tueront, les niveaux ressemblent à des mauvais niveaux de Mario Maker avec des plate-formes un peu partout sans que ça fasse un niveau concret.

Graphisme

Le jeu ne s’embête pas, les décors sont toujours identiques avec des couleurs sombres moches tout en ajoutant les plate-formes de couleur qui font ultra hors-sujet dans l’ensemble de ce qu’on voit.

Le character-design est mignon, après c’est juste un lapin blanc avec une forme ronde, les menus sont aussi super sombres.

Musique

On a toujours les mêmes musiques tournant en boucle et ne sont pas marquante, une de ses musiques est absolument immonde, au point où on se pose la question si la télé n’a un souci.

Durée de vie

Le jeu ne dure pas très longtemps avec ses 50 niveaux, tous les niveaux dure 20 sec et la difficulté sera de ne pas se tromper de bouton pour changer de couleur. On a aucun 100% et aucun objet à récupérer dans chaque niveau.