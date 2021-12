Dyna Bomb (Nintendo Switch) – Le test

Les jeux de plate-forme à la sauce arcade vous manquent ? Vous recherchez un jeu au design mignon mais cachant un gameplay simple et exigeant à la fois. Stop ! Ne bougez plus d’un pouce, arrêtez vos recherches sur le store de l’Eshop surbooké de titres. Nous nous sommes chargés de vous trouvez le nouveau jeu qui viendra torturer vos joy-cons. Très chers amis de la sphère vidéoludique, bienvenue dans Dyna Bomb.

L’illusion du choix

Le jeu Dyna Bomb c’est déjà une fantastique histoire sur le dépassement de soi sur fond d’une trame scénaristique fantastique impliquant des robots tueurs. Bon, bien sûr on déconne. Il n’y a aucun scénario dans ce jeu, alors ne cherchez pas plus loin et posez votre cerveau sur le côté le temps d’une session de gaming.

Dans ce jeu, nous incarnons une fille ou bien, attention roulement de tambour, un garçon. Waouh, quelle originalité. Nous supposerons que la fille est la fameuse Dyna, et le jeune homme Dyno. En fait, on dit que l’on suppose, car aucun nom ne nous sera donné. C’est donc après ce difficile choix lourd de conséquences que l’on rentre dans le vif du sujet, les niveaux de jeu.

Mais avant d’en parler revenons déjà sur le choix des personnages, on vous à berné, aucune conséquence. Peu importe quel personnage nous choisirons, nous aurons exactement le même gameplay. Seule la couleur du personnage changera. Mais nous sommes très médisant, nous avons bien un choix à effectuer pour nos runs. Le choix d’un bonus qui nous sera accordé lors de notre partie. Mais avant de pouvoir bénéficier de ce bonus, nous allons devoir débourser une petite somme de diamants. Mais on n’a pas encore de diamant. Ben oui, pardi, nous n’avons pas encore commencé le jeu, aller, cette fois-ci, c’est bon. On sélectionne notre niveau et on y va.

A la poursuite des diamants vert

Le niveau se présente simplement, on avance et on utilise notre jetpack pour effectuer des petits sauts et voltiger. Sur notre chemin plusieurs choses, des diamants, des sortes de pièces d’or, des caisses de boulets de canon et une clé. Tout cet attirail est nécessaire pour pouvoir boucler le niveau. Enfin, pour être précis, une seule de ces choses sera nécessaire pour accéder au niveau suivant, la clé. Cette dernière servira à ouvrir le portail permettant d’accéder à la suite du jeu.

Pour le reste ça restera à notre convenance. Mais attention il faut savoir que les diamants serviront à acheter ses fameuses améliorations. Allant d’un bouclier, une vitesse accrue ou encore des missiles. Bien entendu tout cela nous coûtera cher et sera efficace que lors d’une seule run. Comprenez par là, que le bonus que l’on prendra sera efficace jusqu’à notre mort. Une fois notre cher avatar mort, il nous faudra recommencer le niveau en cours, et cela sans nos bonus.

Mourir pour mieux recommencer

Oui, vous l’aurez compris, le jeu est difficile. Pour réussir un niveau, il va nous falloir trouver la clé de la porte de sortie. Mais pour cela il va falloir batailler contre les divers ennemis et pièges nous barrant la route. Heureusement face à nos chers et tendres petits ennemis, nous aurons un arsenal bien rempli. Des bombes, et c’est tout en fait. On pourra tout de même acheter une amélioration transformant nos boulets en missiles. Mais en temps normal nous aurons simplement des petites bombes roulant au sol ou rebondissant contre des plate-formes.

Maintenant, sachant cela, nous pouvons anéantir la faune et la flore des niveaux que l’on traverse. Bien entendu, si au départ les adversaires sont peu nombreux et faciles à réduire en cendres, il n’en sera pas de même lorsque l’on grimpera dans les niveaux suivants. Oui, en effet, les ennemis seront plus nombreux, coriaces et plus rapides. Un seul contact avec ces derniers et c’est la mort assurée. C’est donc pour cela qu’il faudra être très vigilant durant nos petites escapades. On dit bien petites escapades, car les niveaux ne durent pas bien longtemps, comptez d’ailleurs 4 à 5 h pour boucler le jeu. Composé d’une bonne soixantaine de niveaux, la durée de vie est tout à fait convenable pour un titre proposé sur l’Eshop au prix de 3€99. De plus, il est tout à fait possible de faire les niveaux sans se faire repérer par les ennemis ce qui nous vaudra d’ailleurs un petit bonus en fin de niveau. Bon à savoir, car pour les complétionnistes, il va falloir ramasser tous les diamants, pièces et clé afin d’obtenir le score max d’étoiles de fin de niveaux.

Enfin, pour conclure, passons à la partie graphique et sonore du titre. Le jeu nous propose des graphismes colorés et fins sans pour autant être magnifiques. Le personnage et les ennemis ont un aspect dessin animé qu’on ne rechigne pas. Quant à l’environnement, bien que classique, un certain charme opère. De plus, la bande-son est totalement en raccord avec les niveaux traversés et les bruitages sont bons. Toutefois, le tout est quelque peu répétitif et pourra pousser à couper purement et simplement la musique.