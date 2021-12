Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Nintendo Switch) – Le test

L’univers Disney ne laisse jamais indifférent. Il y a ses quelques détracteurs qui ne voient en cette magie qu’un agglomérat de sottises faussement enfantines, et il y a sa foule d’adeptes, admirateurs de ce monde festif et joyeux. Et vous, de quel côté vous rangez vous ?

Si vous êtes là, il y a fort à parier que vous êtes dans le même groupe que nous : Disney, Forever ! Et cela sans distinction d’âge… pourtant, le soft dont nous allons vous faire part aujourd’hui s’adresse majoritairement aux plus jeunes, même si certains adultes pourraient assurément prendre plaisir à déambuler dans l’univers Disney. Développé par Bandai Namco Entertainment et édité par Nintendo et Bandai Namco, Disney Magical World 2 est disponible depuis le 3 décembre dernier sur Nintendo Switch, le jeu est néanmoins sorti sur Nintendo 3DS en 2015. Parviendra t-il toujours à nous émerveiller ?

Mickey, Minnie, et tous leurs amis !

Dès l’ouverture du soft, le ton est donné. L’univers Disney illumine l’écran (d’autant plus avec la Switch Oled !), les personnages sont partout, les paillettes jaillissent de toutes parts, les étoiles sont omniprésentes, et le château de la belle au bois dormant trône comme il se doit au centre de ce petit monde haut en couleurs.

Letitia, Leti pour ses amis, est une enveloppe qui parle (tout est possible chez Disney !). En son sein (ou plutôt, dans son pli de papier !), le passeport pour le village enchanté, gracieusement offert par le généreux Mickey. Après avoir rapidement élaboré le petit personnage qui endossera votre petit moi tout au long de l’aventure (et dont la personnalisation est assez sommaire…), vous êtes fin prêts pour en prendre plein les mirettes !

Les comparses de Mickey font partie intégrante de l’aventure et vous serez ravi de faire leur rencontre. Le caractère des personnages est admirablement retranscrit dans le soft, reprenant avec bonheur les voix traditionnelles de chacun. Puisque vous êtes là, vous allez leur filer un petit coup de main !

Le soft s’articule autour de la collecte d’autocollants. Chaque objectif (aussi petit soit t-il !) donnera lieu à un autocollant, tel un bon point pour l’enfant sage que vous êtes. Ces derniers sont indispensables pour avancer dans l’aventure, ils débloquent progressivement (très progressivement !) de nombreuses zones gravitant au sein du monde de Mickey. Ainsi, le joueur est invité à avancer par étape, et le jeu parvient à se renouveler au fil des heures passées sur le soft.

Les premiers autocollants seront fort simples à acquérir, le tutoriel du soft est particulièrement bien agencé et permet une parfaite prise en main du jeu, tout en collectant les premiers autocollants. Les premiers stickers seront ainsi gagnés avec aisance… tandis que les derniers demanderont nettement plus de temps et de persévérance.

Petit à petit, Mii fait son nid

L’univers est enchanté… mais il va falloir le construire ! Votre maison sera, de prime abord très spartiate, avec un mobilier sommaire et une décoration tout aussi simple. À l’image de multiples zones dans lesquelles vous serez amené à déambuler à maintes reprises, votre maison sera la source d’évolutions selon vos goûts et vos préférences. Si la ressemblance avec le soft Animal Crossing est souvent évoquée au gré des discussions autour du jeu Disney Magical World 2, la comparaison est en effet réelle : le village enchanté est sujet à quelques bouleversements en fonction de vos choix. Le village sera doté de plus en plus d’activités variées, que nous vous laissons le plaisir de découvrir pas à pas. La collecte de babioles en tous genres sera avec plaisir de la partie, et rapidement le joueur s’amusera à collecter toutes sortes de broutilles pour confectionner décorations, tenues, et diverses recettes. Pour parfaire cette sensation de liberté, la sauvegarde de l’aventure est facilitée et peut ainsi être réalisée directement dans le menu. De quoi rassurer les joueurs les plus frileux, et restaurer sa progression dans le cas de quelques bugs (nous en avons eu un !).

La force du soft réside dans sa progression lente, qui permet au joueur d’assimiler chaque élément qui lui est présenté, mais aussi, de perfectionner doucement chacune des techniques. Ainsi, la confection de nouvelles tenues deviendra un jeu d’enfant (et apprécié des enfants !), mais aussi la gestion d’un café/restaurant, et même le combat contre de vilains fantômes ! En effet, malgré un univers très coloré, les petits montres seront de la partie sous la forme de fantômes : Disney Magical World 2 offre ainsi l’opportunité au joueur de partir au front et de revenir du combat les bras chargés de cadeaux ! Ces petites séquences, rappellent brièvement un petit jeu d’action, et permet de changer de style de jeu… sans pour autant perdre son charme mignon et coloré ! Des monstres oui, mais à la sauce Disney ! La prise en main de ce mode de jeu est rapide et efficace : les baguettes magiques (merci Sid !) seront coopératives pour sortir le joueur de situations parfois assez cocasses. La magie sera, bien entendu, au cœur des quelques affrontements, avec la nécessité d’utiliser avec malice les PM (points de magie). Les boss, eux aussi, viendront vous titiller…!

Quelques défis complètent votre panel d’activité héroïque, avec notamment l’objectif d’être suffisamment rapide pour exterminer tous les fantômes belliqueux. N’oubliez pas aussi de bien vous préparer avant de partir au combat… votre tenue de quête pourrait bien être déterminante dans votre réussite.

Les objectifs à remplir seront nombreux et variés. Les compagnons de Mickey ne manqueront pas de vous mijoter de multiples quêtes, et leurs univers seront de plus en plus vastes. Ces derniers ne manqueront pas de vous gratifier de nombreuses offrandes, allant du simple cadeau plus ou moins exotiques, à quelques danses qui séduiront les plus jeunes. Nous sommes bien chez Disney ! Différents mondes sont à découvrir, permettant ainsi aux enfants de se plonger dans leurs univers favoris. De nombreux personnages sont inclus dans l’aventure… quelle joie de pouvoir les retrouver tout au long du parcours !

L’image de soi et celle qui est renvoyée dans le regard de l’autre, rentrent pleinement dans le déroulement de l’aventure. En effet, il sera demandé au joueur de s’habiller avec cohérence, afin d’obtenir un maximum de « Joli ! », tel des « likes » de célèbres réseaux sociaux. L’apprentissage des salutations sera progressive elle aussi, le joueur pourra ainsi déployer tout en florilège de coucous tandis qu’il croise ses personnages favoris. La collecte de « Joli ! » pourrait bien s’avérer source de quelques surprises…

L’écran de jeu dispose d’une carte permettant de mettre en lumière vos objectifs et sera fort utile pour se repérer si le sens de l’orientation n’est pas votre point fort (décidément nous avons beaucoup de points communs…!).

La magie Disney

Le soft se destine pleinement aux enfants, mais les adultes ne manqueront pas de regarder par dessus l’épaule de leurs bambins pour admirer la qualité des graphismes du jeu. La représentation des personnages Disney est d’une grande qualité, avec un excellent reflet de leur personnalité. Chaque rencontre est une belle découverte, et même si les dialogues ne manquent pas de longueur, la qualité générale du soft efface cette petite déconvenue. Il va de soi qu’il est nécessaire d’aimer les couleurs, les paillettes et toute la magie qui y est rapportée… si tel est le cas, vous allez en prendre plein les yeux…!

L’aventure est sous-titrée en français et nous n’avons guère relevé de coquille majeure. Les musiques sont identifiables et restent avec panache dans l’univers Disney.

Disney Magical World 2 Enchanted édition est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 50 euros environ. Un tarif qui reste malgré tout un peu trop élevé pour un titre initialement sorti en 2015…

Le saviez vous ?

Le monde de Disney ne manque pas d’anecdotes en tous genres…! Saviez vous notamment que Walt Disney a reçu un oscar pas comme les autres pour son film inoubliable « Blanche Neige et les 7 Nains » ? Totalement insolite (et franchement adorable !), l’inoubliable Walt a eu la chance d’obtenir un oscar orné de 7 petits oscars qui représentent… les 7 nains !