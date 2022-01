Un nouveau trailer pour Rune Factory 5 sur Nintendo Switch

Les précommandes sont en cours pour les éditions numériques et numériques de luxe.

Londres, Royaume-Uni – 13 janvier 2022 – Marvelous Europe a révélé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de Rune Factory 5 et a annoncé que les précommandes pour toutes les versions numériques et physiques sont désormais en ligne.

Un nouveau chapitre commence ce 25 mars alors que Rigbarth s’ouvre à tous les aventuriers ! Combinant l’agriculture, la vie de famille et les combats de monstres, Rune Factory 5 est la dernière aventure de la série Rune Factory, acclamée par la critique, qui tisse une histoire épique accessible aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de la série.

L’édition Digital Deluxe de Rune Factory 5 sera vendue au prix de 59,99 £/69,99 € et comprendra une copie numérique du jeu ainsi que l’ensemble de tenues des candidats au mariage de Rune Factory 4. En outre, toute personne ayant précommandé l’édition numérique ou l’édition Digital Deluxe via le Nintendo eShop recevra le kit de maillots de bain Holy Knight et Bibliophile, basé sur les tenues de plage de Forte et Kiel dans Rune Factory 4, ainsi que le pack d’objets New Ranger Care Package.

Les précommandes physiques sont également ouvertes pour les éditions standard et limitée de Rune Factory 5. Chez les détaillants participants, à l’achat de l’une ou l’autre édition, les fans recevront une adorable étiquette de sac en peluche Wooly comme bonus de précommande. Cette peluche Wooly est inspirée du personnage emblématique et bien-aimé Wooly de la franchise Rune Factory et ne sera disponible qu’en précommande jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants participants en Europe et en Australie. En France, le sac de la peluche Wooly sera réservée aux précommandes chez Micromania.

L’édition limitée physique de Rune Factory 5 sera vendue au prix de 64,99 £ / 79,99 € et contiendra une copie physique du jeu ainsi qu’un superbe boîtier en acier, un livre d’art à couverture souple présentant les illustrations du jeu et le CD de la bande-son « Melodies of Norad » composé de musiques de la franchise Rune Factory. En outre, l’édition limitée contiendra du contenu en jeu sous la forme d’un ensemble de tenues pour les candidates au mariage de Rune Factory 4.

À propos de Rune Factory 5

Dans la ville frontalière endormie de Rigbarth, un changement est en train de se produire. Des événements mystérieux se déroulent, affectant les runes qui régissent l’équilibre entre l’humanité et la nature…

En tant que dernière recrue de l’organisation de maintien de la paix SEED, vous jouez un rôle important dans le maintien de l’harmonie dans le royaume de Norad, qui est menacé. Sans souvenirs de votre passé et avec peu d’expérience, vous devez gagner vos galons. Travaillez avec les habitants de Rigbarth pour aider la ville à s’épanouir, en nouant des amitiés et en laissant votre marque au fur et à mesure.

Alors que l’équilibre de la paix commence à changer, il est temps de faire vos preuves. Avec vos nouveaux amis de Rigbarth à vos côtés, partez pour une grande aventure dans ce monde fantastique afin d’élucider le mystère qui s’abat sur la terre, en embrassant votre pouvoir intérieur pour arrêter la descente vers le chaos.

Principales caractéristiques :

Des combats d’action RPG au rythme effréné : Aventurez-vous dans la vaste et vibrante nature sauvage avec les amis de Rigbarth à vos côtés pour débloquer des attaques de liaison puissantes et élégantes qui encouragent le travail d’équipe et la stratégie.

Forgez des amitiés et trouvez l’amour : Forgez des amitiés, tombez amoureux et épousez même les citadins qui vivent et travaillent à vos côtés à Rigbarth, y compris le mariage homosexuel pour la première fois dans la série.

Un jeu de simulation de vie relaxant : Prenez le temps de sortir de votre aventure pour profiter du rythme plus doux de la vie en ville. Participez à des concours de cuisine, d’artisanat et de pêche ou invitez votre chéri à vous rejoindre pour observer les étoiles lors de l’un des nombreux festivals saisonniers de Rigbarth.

L’agriculture de fantaisie portée à de nouveaux sommets : Faites pousser une grande variété de cultures dans les champs ou sur le dos d’un dragon et apprivoisez des monstres qui vous serviront de valets de ferme serviables.

Développé par Marvelous Inc. et publié en Europe et en Australie par Marvelous Europe Limited, Rune Factory 5 est prévu pour un lancement physique et numérique le 25 mars 2022 sur la Nintendo Switch. Ce jeu a été classé PEGI 12.