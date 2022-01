Un nouveau jeu de sport Mario prévu chez Bandai Namco ?

La rumeur du jour nous vient de Zippo. Une fois n’est pas coutume, on vous invite à prendre les informations ci-dessous au conditionnel, ce sont des rumeurs lancées par un leakers, donc loin d’être fiables.

On commence par une question, qu’en est-il de la fiabilité du leaker qu’est Zippo ? Il a plutôt bonne réputation: il avait annoncé avant le Nintendo Direct Mario Golf : Super Rush l’année dernière, tout comme un « Metroid 2D existe à 200%, et qu’il est fini » qui était finalement Metroid Dread ou encore un « Super Mario Party 2 » avant l’annonce de Mario Party Superstars. Pas mal tout de même. Dans les annonces faites, mais toujours pas vérifiées, la sortie Breath of the Wild 2 en novembre, une « annonce extrêmement probable » d’un remake de Fire Emblem : Genealogy of the Holy War et l’arrivée en fin d’année 2021 / début 2022 d’une nouvelle espèce de Mario Kart (Mario Kart X) avec un beau logo fake.

On vous laissera donc choisir de croire ou pas aux annonces de Zippo. Voici ses propos:

J’ai entendu qu’un nouveau jeu Mario autour du sport était dans les tuyaux. Ce serait Bandai Namco qui serait en charge du développement, dont la dernière production était Mario Sports Superstars sur 3DS. Il gérait les parties liées au football et au baseball.

Zippo part donc sur des jeux de sport Mario Foot ou Baseball: ce qu’il faut savoir, c’est que les deux on eut un opus chacun sur Gamecube (Mario Smash Football et Mario Superstars Baseball) et sur Wii (Mario Strikers Charged Football et Mario Super Sluggers). Mais plus rien depuis (hormis Mario Sport 3DS qui était une compilation). Comme on parle ici de Bandai Namco, on pense plus à un Mario Baseball vu que c’est Namco qui s’est occupé de Mario Superstar Baseball sur Gamecube (2005) et de Mario Super Sluggers sur Wii (2008). Les Mario Football étant développés par Next Level Games, racheté il y a peu par Nintendo, qui s’est récemment occupé de Luigi’s Mansion 3.

