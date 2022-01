Power Rangers : Battle for the grid (Nintendo Switch) – Le test

Power Rangers: Battle for the Grid

Power Rangers : Battle for the Grid n’est pas tout jeune, il est sorti en 2019 et depuis, il a continué de recevoir tout un tas de personnages en DLC, et c’est à l’occasion de la fin du 4ème Season Pass que nous allons nous pencher sur ce jeu de combat de l’ombre. Alors préparez votre Megazord favori, enfilez votre plus belle tenue en lycra c’est parti pour Power Rangers : Battle for the Grid.

Ce n’est pas vraiment ce que vous connaissez

Power Rangers est connu, voir même très connu, si vous êtes nés dans les années 90 et qui plus est si vous êtes un garçon vous ne pouvez pas être passé à côté, mais même en dehors de ces deux critères il est peu probable que vous n’en ayez jamais entendu parler. Baladé entre plusieurs sociétés avec le temps, c’est une série live qui comprend aujourd’hui 927 épisodes (One Piece n’a qu’à bien se tenir !), repartis sur 28 saisons, et ça depuis 1993. On y suit des équipes de 5 rangers ou plus qui se battent contre des menaces (le plus souvent extraterrestre) qui tentent d’envahir la terre. À l’aide de Morpheur ils enfilent une combinaison et un casque, obtiennent des armes et peuvent même faire appel à un robot géant pour les aider. Connue pour son phénomène de « Freak of the Week » avec un monstre différent chaque semaine à vaincre, elle a un succès qui se transmet de génération en génération.

Mais Battle for the Grid n’est pas exactement une adaptation de la série live, elle se base sur les comics publiés par Boom! Studios aux USA, et par Glenat (qui a stoppé la diffusion) et maintenant par Vestron en France. On y suit l’équipe originelle « Mighty Morphin », tout se base au moment ou Tommy (ranger vert puis blanc), contrôlé par Rita Repulsa, se retourne contre elle pour rejoindre les Rangers définitivement. Et on retrouve alors une histoire de multivers, ou Lord Drakkon est un Tommy d’un autre univers qui n’aurait pas retourné sa veste. Son costume est une fusion entre le ranger vert et le blanc, qui lui donne un aspect un peu plus agressif.

Battle for The Grid va alors nous raconter cet univers, un mode histoire nous fera vivre l’intrigue de plusieurs points de vue, au départ de celui des Rangers gentils, qui se demande pourquoi il y a deux Tommy et deux Kimberly, Drakkon et ses alliés, dont Rita Repulsa et Goldar tentant de mettre la main sur les morpheurs de tous les rangers, donc nous allons tantôt jouer un Ranger de la Mystic Force, puis celui de SPD.

Un gameplay accessible

Le gameplay de Power Ranger est globalement accessible, Y pour les attaques légères, X pour les moyennes, A pour les puissantes et B pour les attaques spéciales/parades, L et R pour appeler nos renforts, car oui le jeu est un 3v3. Si l’on devait comparer Power Rangers : BFTG à un autre jeu, ce serait clairement Dragon Ball Fighter Z.

On y retrouve cette notion de combos facile, en enchaînant simplement plusieurs fois « attaque légère » on déclenche facilement plusieurs hits, les attaques spéciales sont aussi très accessibles, pas de quart de cercle ni de zigzag à faire avec votre joystick, un simple appui sur B avec une direction déclenche une attaque spéciale. Parfois d’autres peuvent se déclencher lors de l’action d’une première, par exemple Drakkon va lancer une sorte de ruée, vous pouvez alors enchaîner un coup différent pendant cette ruée en appuyant sur B et une direction. Les techniques « super » se déclenchent simplement en faisant Y+B en utilisant 1 jauge et A+B pour deux jauges, mais aussi simplement avec ZR et ZL.

Nous avons aussi plusieurs Megazord à notre disposition pour nous aider, Dino Megazord, Mega Goldar, Dragonzord, SPD Megazord, Samuraï Megazord ou Gravezord qui vous aideront en combat quand vous aurez rempli une jauge. Ça peut être des attaques à intervalles réguliers ou alors quand vous allez enchaîner des combos il va vous assister avec une grosse attaque.

L et R vont vous permettre de permuter avec vos autres personnages de l’équipe, si vous appuyez 2 fois d’affilée sur la touche. Sinon elle déclenchera une attaque de soutien pouvant du coup vous permettre de faire un gros enchaînement.

C’est au final un jeu qui va plus se jouer sur le rythme que sur la difficulté à enchaîner des quarts de cercle, c’est clairement un jeu accessible.

Des modes classiques, mais présents

Du côté du menu principal nous avons plusieurs modes, le mode histoire qui va représenter l’histoire racontée plus haut dans ce test, autour de Drakkon et Rita Repulsa. Le mode Arcade qui va vous permettre de vivre l’histoire à partir d’un personnage, spécifique, par exemple si nous prenons Adam Park, on nous permet de choisir 2 autres personnages, mais on ne joue que Adam Park, qui sera rejoint par Goldar par exemple juste après l’avoir battu, plutôt sympa.

Les classiques, Versus (appellé ici Contre) pour jouer contre un CPU ou un ami, ou bien Entraînement avec une série de didacticiels et la possibilité d’apprendre à maîtriser ses combos de manière assez classique.

Le mode en ligne va vous permettre de jouer en mode classé (avec 3 matchs contre des CPU pour faire sa qualification), en mode normal ou bien en mode salon pour en créer des personnalisés pour jouer avec vos amis. À noter que les modes « classé » et « normal » sont multi plate-formes, plutôt une bonne nouvelle !

Power Rangers : Battle for The Grid – Season Pass 4

Lors de la sortie de ce test, le season pass 4 sera complet, nous aurons comme nouveau personnage Rita Repulsa de Mighty Morphin, Poisandra de Dino Charge et Adam Park de Mighty Morphin (quand ils sont en Ninja après le premier film). Il est aussi inclus dans ce Season Pass le costume Tenue de Ville pour Anubis Cruger, qui est un personnage du Season Pass 2, donc autant vous dire que si vous ne prenez pas chaque Season Pass ces costumes vous seront inutile.

Les prix sont plutôt variables : un héros va de 4.99€ à 5.99€, un Season Pass de 12.50€ à 14.99€ et un costume coûte 1.99€, mais très peu sont disponibles, souvent ce sont des « bonus » du Season Pass.

Ces personnages viennent donc avec leur mode Arcade et rajoutent du contenu au jeu, bien évidemment ils sont disponibles pour jouer en ligne.

Le jeu de base contient 12 personnages et il y a 14 personnages supplémentaires en DLC, donc de quoi doubler le roster, chaque personnage à un gameplay qui lui est plutôt propre, on retrouvera certains types, mais chacun à ses mouvements et son doublage anglais. Avec une variation de couleurs de costume pour tous.