Wytchwood (Nintendo Switch) – Le test

Il était une fois, dans le monde vidéoludique, un éditeur de jeux vidéo qui voulaient créer des jeux simples et sans prise de tête. Cet éditeur s’appelait Whitethorn. Son dernier jeu venait d’arriver sur la Nintendo Switch alors Nintendo Town s’occupa de le tester. Ce test s’est-il déroulé comme un conte de fée avec un Happy End ?

La sorcière au fond des bois

Il était une fois, donc, une sorcière qui vivait au fond des bois. Elle avait une allure étrange : une marmite en guise de couvre-chef et des pattes de poulet à la place des pieds. Cette sorcière dormait tranquillement dans sa chaumière, près des marécages quand tout à coup surgit une chèvre. Elle lui prit son grimoire et s’enfuit. Mais que vaut une sorcière sans son précieux grimoire ? La sorcière retrouve alors la chèvre, mais celle-ci se mit à lui parler. La chèvre et la sorcière avaient conclu un marché. “Un marché ?!” se dit la sorcière, “N’importe quoi! Je ne m’en souviens pas.”. La chèvre tenta alors de convaincre la sorcière en l’amenant dans les ruines près de sa chaumière. Dans ses ruines, une très belle femme, allongée, semblait plongée dans un profond sommeil. D’après la chèvre, c’est la sorcière qui l’a amenée ici. Et la sorcière a demandé à l’animal de lui venir en aide pour la réveiller. La chèvre a accepté, mais à une condition : lui ramener 12 âmes bien précises. Si elle veut récupérer son grimoire, la sorcière n’a pas d’autre choix : elle doit accepter l’offre de la chèvre. C’est ainsi que débute l’aventure de notre chère sorcière.

Once upon a time …

Vous l’aurez sans doute compris, Wytchwood est un jeu d’aventure et construction qui se déroule dans un univers de contes et légendes gothiques. Vous parcourrez un monde étrange rempli de personnages inspirés de contes. Afin de récupérer les âmes réclamées par la chèvre, vous devrez ramasser des ingrédients magiques et concocter des enchantements maléfiques. Ce qui est assez plaisant dans Wytchwood, c’est que chaque récupération d’âme cache une véritable petite histoire de conte avec une morale à la fin. Notre sorcière n’est pas malfaisante, mais elle ne se prive pas pour prendre une âme qui mérite une bonne leçon. Que ce soit le général Ours qui réclame toujours plus de miel et maltraite ses soldats ou le Minotaure qui est prêt à vendre sa propre famille pour gagner un concours d’agriculture, toutes les âmes que vous récolterez méritent d’être punies.

Du craft, du craft et … encore du craft

Pour atteindre votre objectif, vous devrez donc user à outrance du « craft ». Il vous faudra recueillir des ingrédients pour fabriquer un enchantement qui permettra de résoudre une situation particulière. Si cette mécanique n’est pas compliquée et assez plaisante au début, à la longue, cela devient très répétitif. Par exemple, pour réussir une quête, vous devrez fabriquer un enchantement qui nécessite plusieurs ingrédients dont de la morve de gobelin. Mais, pour recueillir cette morve de gobelin, il vous faudra fabriquer une poupée vaudou qui nécessitera elle aussi ses propres ingrédients. Et on peut remonter la chaîne comme cela jusqu’à assez loin ! De plus, il vous faudra faire de nombreux allers-retours pour récupérer tout ce dont vous avez besoin. Heureusement, des portails sont disséminés dans chaque zone du jeu afin de gagner du temps dans vos trajets. Mais bon, on ne va pas vous le cacher : pour aimer ce jeu, il faut aimer crafter en long, en large, et en travers.

Un gameplay efficace

Heureusement, pour fabriquer tout cela, c’est assez intuitif. Nous récupérons dès le début du jeu des outils tels que des ciseaux, une pelle et une hache. Ces outils seront très importants pour récupérer la plupart des ingrédients du jeu. Pour cela, rien de plus simple. Vos objets utilisables sont affichés en permanence en bas de votre écran et vous choisissez lequel vous souhaitez utiliser avec les flèches directionnelles de votre manette. Une fois récoltés, ces ingrédients sont répertoriés dans votre inventaire. Vous pourrez voir quels objets vous pouvez fabriquer ainsi que les ingrédients nécessaires. Toujours dans le même menu vous pourrez voir la carte de la zone que vous explorez ainsi que les différentes quêtes en cours ainsi que les objectifs à atteindre pour réussir la quête. En termes de gameplay et d’ergonomie, rien à dire, c’est très intuitif.

Un livre animé

Ce qui est aussi marquant dans Wytchwood, ce sont ses graphismes. Nous avons la constante impression d’être dans un livre de contes. Les images qui s’affichent à l’écran pourraient très bien se trouver dans un livre pour enfant. C’est vraiment très réussi. N’oublions pas non plus la bande son qui est tout à fait correcte et adaptée à chaque environnement. Oui, nous vivons une véritable histoire animée devant notre écran.

Wait a second

Par contre, lorsqu’on lit un conte ou n’importe quelle livre, l’important, c’est l’histoire. Et pour mieux l’apprécier, il est préférable que cette histoire soit en français. Or, ce n’est pas le cas … pour le moment. Actuellement, le jeu n’est disponible qu’en anglais, chinois et japonais. Mais si l’on en croit les propos de l’équipe de développement sur Steam, une traduction française est dans les tuyaux. Mais ce sera long ! Car le jeu ne compte pas moins de soixante mille mots … Et pour ne rien n’arranger, même si vous parlez l’anglais, il vous faudra tout de même un bon niveau afin de bien tout comprendre. Alors, si vous n’êtes pas bilingue, mieux vaut attendre la traduction française pour profiter pleinement du jeu.

Enfin, la durée de vie du jeu est très correcte. Comptez environ une dizaine d’heures minimum pour terminer l’aventure.