RPGolf Legends (Nintendo Switch) – Le test

Kemco est un éditeur de jeux vidéo japonais spécialisés dans les JRPG. Forts de leur grande experience dans ce domaine, leur toute nouvelle production, RPGolf Legends, propose un mélange de RPG et de jeu de golf. Alors, vous sentez-vous l’âme d’un Tee-Fighter ?

Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

Dans le monde de RPGolf Legends, le sport roi n’est pas le football. Non, c’est bel et bien le golf. Mais depuis qu’une étrange force maléfique a scellé tous les trous de golf du monde, les apprentis Tiger Woods n’ont plus de terrains de jeux. Bref, voici un monde rempli de morosité et qui n’a plus sa distraction préférée. Jusqu’au jour où Aerin, fan de golf, part pêcher pour se changer les idées. C’est alors que sa canne à pêche récupère au bout de son hameçon un esprit de club de golf. Celui-ci était caché depuis longtemps au fond de l’eau et ne savait pas comment sortir. Et ô miracle ! il a la capacité de briser le maléfice des parcours de golf du monde entier ! Aerin se donne alors pour mission de sauver le golf et de jouer sur tous les parcours du monde, accompagné de son nouveau compagnon, l’esprit de club de golf.

RPGolf : Du RPG et du golf, what else ?

Vous l’aurez sans doute compris, RPGolf Legends n’est pas un jeu sur le bowling. Il associe le RPG et le golf. Vous aurez alors des monstres à combattre et des parties de golf à remporter. Dans sa tâche pour libérer tous les trous du monde (à ne pas lire avec l’esprit mal tourné), notre héroïne devra récolter de l’énergie pour que son compagnon, l’esprit de golf, puisse briser le maléfice qui pèse sur chaque parcours de golf. Ainsi, nous débloquons au fur et à mesure les cinquante-quatre parcours de golf du jeu. Mais pour que Harry Putter (le petit nom perso que nous avons donné à l’esprit) puisse avoir l’énergie nécessaire, nous devons soit battre des monstres, soit faire de bons scores lors de nos parties de golf. Malheureusement, la récolte de ladite énergie est assez longue et fastidieuse. Tuer des monstres ne permet de remplir qu’une infime partie de notre barre d’énergie. Ok, donc faisons la méthode « bons scores au golf » ! Eh bien là aussi il y a un hic, c’est que la récompense est aléatoire. Vous pouvez tout aussi bien gagner de la vie, du mana ou la fameuse énergie en quantité plus ou moins importante. Nous sommes donc dans une boucle perpétuelle : récolter de l’énergie, débloquer un trou, récolter de l’énergie, débloquer un trou … Heureusement, pour ne pas avoir cette impression de redondance, nous avons, comme dans tout bon RPG, des quêtes annexes. Ces quêtes, disponibles dans les différentes villes que vous traverserez, permettent de rompre un peu la monotonie du jeu et d’en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Dans ces villes, vous pourrez améliorer votre équipement de golf et également acheter de l’équipement comme par exemple des potions qui restaurent la santé. Lorsque vous avez débloqué tous les parcours de golf d’une région, vous avez accès à une nouvelle zone de jeu dans laquelle il faudra à nouveau débloquer des trous et combattre des monstres.

Du RPG mollasson

Tous les ingrédients du RPG sont là : des monstres à tuer, des boss, de l’amélioration d’équipement et de personnage. Mais nous avons globalement trouvé les combats du jeu assez mous. Armé de notre club de golf, nous frappons les ennemis de façon assez lente et peu dynamique. Il est assez difficile d’enchaîner les coups rapidement. La plupart du temps, nous devons frapper un coup, esquiver ou parer l’attaque du monstre puis frapper à nouveau jusqu’à ce que mort s’en suive. Pour dynamiser tout ça, nous avons accès à un coup spécial plus puissant qui consomme de la mana. Plus tard, nous pouvons utiliser les pouvoirs d’Harry Putter pour nous aider. Mais malgré cela, nous avons vite été lassés par les combats

Du golf en mode arcade bien pensé

En ce qui concerne la partie golf, nous sommes sur un style arcade. Tout comme la partie RPG, presque tous les ingrédients sont là : choix des clubs de golf pour aller plus ou moins loin, des terrains accidentés avec des lacs ou des bunkers, choix de la puissance et de la précision, du vent plus ou moins fort dans une direction précise. Seul manque à l’appel le dénivelé du terrain. Mais les parties de golf ne se veulent pas être une simulation. Pour ajouter le côté arcade, nous avons accès à des balles spéciales qui nous seront d’une grande aide sur des parcours bien spécifiques. Des balles collantes, des balles qui vont plus loin, bref, vous pourrez utiliser cela à votre avantage pour faire un meilleur score. Résultat : nous avons pris du plaisir dans ces parties de golf même si certains parcours demanderont des compétences particulières pour réussir. Ces compétences, vous pourrez les obtenir en changeant de classe de personnage. Ces classes vous permettront d’obtenir une attaque spéciale en combat mais aussi, par exemple, la capacité de faire rouler votre balle sur l’eau ou la lave.

Un style rétro

Au niveau des graphismes, nous sommes dans un joli style rétro pixelisé. Si en général c’est assez joli, en revanche, les boss, sont très moches. Ceux-ci sont généralement des monstres que nous croisons régulièrement mais qui sont énormes. Et là, on voit bien les gros pixels, même en mode portable. C’est un peu dommage car les boss manquent cruellement d’originalité et de style.

Concernant la bande son, nous avons droit à une musique douce tout au long du jeu, sauf pendant les combats de boss. Mais ce qui est troublant, c’est que même lorsque nous affrontons beaucoup d’ennemis, la musique douce reste. De plus, cette musique est très peu variée. En gros, nous avons droit ici au strict minimum concernant la bande son.

Enfin, pour libérer les cinquante-quatre trous, comptez environ une quinzaine d’heures minimum. Ce qui est en soit, une durée de vie très correcte.