Heaven Dust 2 (Nintendo Switch) – Le test

Amoureux du genre survival horror et plus particulièrement du célèbre jeu Resident Evil, vous avez certainement entendu parler de Heaven Dust. Non ? Que nenni, chez NT on se charge de vous faire découvrir ce titre avant qu’il ne se perde dans le flot des jeux sortant sur l’eShop. Sorti en 2020 sur l’eShop, Heaven Dust a fait son petit effet dans le monde des survival horror en rendant un vibrant hommage au titre culte de Capcom. Étant donné que ces derniers semblent avoir perdu la recette de leurs premiers titres, Heaven Dust fut une véritable petite surprise, non dénuée de défauts bien entendu. Nous sommes en 2022 et une suite déboule enfin. N’attendons pas plus longtemps et partons à la découverte de ce titre.

Histoire digne d’un survival

N’y allons pas par quatre chemins et disons le carrément Heaven Dust 2 est un vibrant hommage au titre culte de Capcom. Allons même plus loin c’est une véritable lettre d’amour au fameux jeu ayant popularisé les zombies. Ces chères bébêtes que nous retrouvons partout aujourd’hui, sûrement à cause de l’immense succès de Walking Dead. Mais cessons de tergiverser et passons à l’exploration de Raccoon City, euh non désolé mauvais jeu.

En même temps nous n’en sommes pas bien loin. Bon du coup comme dans tout bon survival horror, nous avons une bonne histoire. Pour faire simple, un étrange virus s’est propagé, transformant tout être humain ou vivant en infâme bestioles mangeuse de cervelles. C’est dans cette ambiance apocalyptique que notre cher héros Steve se réveille d’une sorte de cryogénisation au sein d’un labo relativement high-tech. Ce sera alors notre rôle d’en découvrir un peu plus sur cette étrange infection qui se propage et crée d’effroyables dommages. Ce sera à travers quelques dialogues assez rares et divers documents quant à eux très nombreux que le scénario se dévoilera.

Bien que tout cela se suive avec un réel plaisir, il est cependant dommage que le tout soit intégralement en anglais. Bon cela n’est qu’un détail et ne viendra pas vraiment gêner notre aventure. Quoiqu’il faudra tout de même être vigilant à ces fameux documents que nous trouvons car c’est en les lisant qu’on découvrira les codes et autres secrets permettant de débloquer diverses portes et mécanismes.

Dégommage de zombies et énigmes au programme

Si l’histoire est bien présente, qu’en est-il du reste de l’aventure, et plus particulièrement du gameplay ? Ben que ce dernier n’est pas en reste : il nous propose un personnage très agréable à déplacer et les diverses actions à effectuer comme ramasser ou pousser un objet se font simplement à l’aide du bouton A. C’est bien simple, lorsque quelque chose est utilisable un petit point blanc avec la mention A est visualisable, bien pratique. Quoique dans les faits, il faudra tout de même utiliser sa matière grise. Car oui, bien que les mécanismes et objets soient assez facilement visualisables dans notre décor, il va tout de même falloir de temps en temps entrer des codes, déplacer des objets ou encore placer ces derniers. Cela ne vous rappelle rien ? Oui exactement comme dans un bon vieux Resident Evil, des clés, passes et autres joyeusetés seront à collecter dans cet enfer zombiesque.

D’ailleurs, quitte à parler de zombies, fonçons dans le tas. Enfin non pas littéralement, car comme dans tout bon jeu de survie, nous devons faire attention à nos munitions. Car oui, bien entendu ces dernières ne seront pas illimitées, nous devons les utiliser avec parcimonie et non pas défourailler à tout va sous peine de vite nous retrouver en manque de ces précieuses petites perles meurtrières. Car autant le dire de suite, nous en aurons besoin. Si au début nous serons face à des zombies lambdas et donc relativement faciles à contourner, il n’en sera pas de même pour les prochains. Assez vite dans le jeu nous ferons la rencontre de nouvelles bestioles pour la plupart bipèdes. Plus résistantes, plus rapides et meurtrières, ces “victimes” du virus se feront de plus en plus présentes au fil de notre aventure. Bon et si tout cela ne suffisait pas nous aurons aussi diverses petites bestioles plus ou moins grosses et bien difformes qui tenteront de nous grignoter.

Bien que nos munitions soient limitées en nombre, il est tout de fois possible d’éliminer quelques bestioles récalcitrantes. L’utilisation de nos armes à feu se fera d’ailleurs de façon très agréable, la visée étant automatique il nous suffira de garder l’ennemi dans notre angle de tir pour que le viseur rétrécisse et vise la tête. Cette fonctionnalité est très appréciable puisqu’elle permet d’économiser ses munitions en évitant de tirer dix balles dans le bide d’une bestiole avant qu’elle n’explose en gerbes de sang. Toutefois, bien que cette fonctionnalité de visée automatique soit très utile, cela ne rend pas pour autant le jeu facile. Au fil de nos pérégrinations au sein de notre environnement, de plus en plus d’ennemis redoutables feront leur apparition en n’hésitant pas un instant à nous attaquer mortellement.

De plus, il est bon de rappeler que notre inventaire n’est pas illimité. Chaque petit objet, que ce soit des munitions, des clés ou encore des herbes, prendra de la place. Heureusement pour nous, d’une part nous aurons un coffre, d’autre part la possibilité de combiner certains objets. Oui oui, nous avons bien parlé d’herbes, de coffres et de combinaisons d’objets. Encore une fois, exactement comme dans RE, nous aurons la possibilité de nous soigner via des herbes que l’on pourra combiner entre elles. Nous restons dans le grand classique ici avec les traditionnelles herbes vertes et rouges à mélanger entre elles. Par contre là ou c’est un poil inédit, ce sera sur le mélange de poudre et de munitions. Cette alchimie servira à nous fabriquer, via certaines combinaisons, des munitions, que ce soit pistolet, fusil à pompe ou encore mitrailleuse. Voilà de quoi permettre de se faire une bonne petite réserve de balles. Car on devra en faire de la place dans notre inventaire. Pour ça, nous aurons à notre disposition de superbes coffres qui nous permettront de ranger tout notre joyeux bordel. Bien entendu ces fameux coffres seront interconnectés entre eux, et qui dit coffre dit aussi salles de sauvegarde. Ici pas besoin de rouleau encreur ou autres bidules, les sauvegardes seront illimitées et c’est une bonne chose. Autres éléments venant compléter notre inventaire : les pièces d’équipements qu’il nous faudra dénicher afin d’améliorer la portée de notre arme, son chargeur ou encore les dégâts.

L’exploration des lieux se fera avec plaisir et prendra au bas mot cinq à six heures de votre temps. Mais attention, ce temps peut très facilement être doublé voire tripler, grâce à ses modes de difficulté allant de facile à difficile, ses différentes fins à débloquer, ainsi que les divers bonus de fin de partie à débloquer. Tout cela pour la modique somme de 14€99 sur l’eShop.

Un bon vieux Resident Evil

Graphiquement, le jeu est largement au-dessus du 1er opus. Des graphismes affinés, plus réalistes et proposant toujours un aspect des personnages un poil chibi mais tout en restant bien mature. L’aventure se fera dans un mode de caméra fixe vue de dessus. Encore une fois, on peut facilement y voir un hommage non dissimulé au tout premier Resident Evil. Toutefois, ce mode de vue, bien que très agréable, apporte quelques déconvenues, comme des portes et salles pas vraiment visibles au premier coup d’œil, ainsi que des zombies qui peuvent apparaître d’un coup.

Au niveau de la bande son, cette dernière se fait vraiment très discrète : quelques envolées lyriques pour les gros combats ou dans une salle de sauvegarde, mais sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent en matière de musique. Cela est bien dommage, même si nous sommes dans un survival horror et que cela contribue à renforcer notre immersion, nous aurions aimé quelques notes de musiques supplémentaires. Enfin, il est bon de rappeler que le jeu a été développé par seulement deux personnes, et pour un jeu de cet acabit c’est tout à leur honneur.