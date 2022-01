Un nouveau jeu annoncé pour Seven Deadly Sins à la Zelda Breath of the Wild

Pourtant assez populaire, le très bon manga The Seven Deadly Sins (et son anime, on va dire, moins bon) n’a pas eu droit à de nombreux jeux. Une jeu sur PlayStation 4 il y a quelques années, et surtout des jeux sur mobile dont Grand Cross. L’éditeur du jeu, le coréen Netmarble, annonce aujourd’hui un nouveau jeu The Seven Deadly Sins : Origin, un RPG en monde ouvert qui sent le Zelda Breath of the Wild à presque tous les niveaux.

Pas de prise de tête niveau scénario, pour rassembler tout le monde on fait le coup des mondes parallèles. Le jeu est annoncé sur PC, smartphone et consoles (sans plus de précision sur les consoles visées).