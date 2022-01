Kansei : The Second Turn HD (Nintendo Switch) – Le test

Kansei : The Second Turn HD

Les Visual Novels, ces étranges jeux vidéo nous faisant vivre un véritable livre interactif avec la plupart du temps un gameplay ultra limité. Ces jeux vidéo assez spéciaux font pourtant de plus en plus parler d’eux, et ce n’est pas le succès de Doki Doki qui en dira l’inverse. C’est donc sans grande surprise qu’ensemble, nous allons nous lancer dans la découverte de Kansei Second Turn HD qui, comme vous l’aurez compris, est la suite de Jiren Second Turn HD, sorti il y a à peu près un an sur la même plateforme. N’attendons pas plus longtemps, et voyons ce que donne ce nouveau visual novel.

De jeunes gens prodigieux

La première question qui va nous venir à l’esprit est, est-ce qu’il est nécessaire d’avoir joué à l’opus précédent ? La réponse sera un non. Pour notre part, nous n’avons pas mis la main sur le premier opus, mais cela ne nous a à aucun moment gêné dans notre aventure.

Néanmoins, pour ceux qui voudraient savoir, il y aura bien entendu des références et des personnages liés au premier jeu. Mais encore une fois, aucune inquiétude à avoir, nous pouvons faire tout le jeu sans s’intéresser à sa préquelle.

Bien, maintenant que le doute est levé, passons à l’élément central du jeu, l’histoire. Nous incarnons un jeune garçon au prénom tellement mystérieux qu’un autre personnage se permet de nous nommer Kangai. Nom que nous aurons tout au long du jeu. Ainsi, si au cours du jeu nous incarnons ce jeune garçon au passé mystérieux, nous aurons aussi en notre compagnie une petite ribambelle de personnages hauts en couleurs.

Fidèle à son genre de jeu qu’est le Visual Novel, Kansei Second Turn HD nous proposera donc de dialoguer avec pas moins de 8 personnages. Bien entendu, chacun aura sa personnalité et sa petite histoire à nous raconter. Pourtant, ce qui fait en grande partie tout l’intérêt du jeu sont les étranges compétences que possèdent 4 personnages, dont le nôtre. Pour ne pas gâcher quoi que ce soit dans l’intrigue de ce jeu, nous allons mettre de côté les autres personnages et nous concentrer sur Kangai.

Ce jeune homme, que nous allons donc incarner tout au long de l’aventure, possède une étrange faculté. Il peut revivre la mort de n’importe quel cadavre qu’il touche, et donc ressentir ses derniers instants. Un peu macabre, n’est-t-il point ? Et pourtant, c’est bien grâce à cette capacité hors du commun que l’histoire est présente. Car oui, malgré nous, nous sommes embarqués dans un luxueux manoir où, à peine arrivés, le propriétaire meurt dans d’étranges circonstances. C’est donc à nous de lever le mystère sur ce décès et élucider ce crime en farfouillant partout, mais surtout en parlant à toutes et tous.

En quête de réponses

Première surprise, tous les dialogues sont doublés en anglais, mais sous-titrés en français. Cela fait vraiment plaisir, surtout dans un jeu de ce type où la lecture est extrêmement importante. Notre but dans cette histoire sera d’élucider la mort mystérieuse de cette personnalité publique richissime, qui a semble t-il pas mal de secrets à cacher. C’est donc au cours de nombreux dialogues que nous avancerons dans la trame scénaristique. Scénario qui ne prendra pas plus de 3 à 4 heures pour être bouclé une première fois. Cela peut faire court, certes, mais il faut savoir que nous avons quand même la possibilité de débloquer bon nombre de bonus, et pour un jeu proposé à 7€99, cela est tout à fait raisonnable.

Pour débloquer tous ces bonus, il va falloir dénicher tous les secrets du jeu, et autant vous dire que cela va prendre du temps. Plusieurs “fins” seront disponibles, mais parmi elles, une seule sera la véritable fin. Ce sera bien évidemment notre but que de tout découvrir. Pour cela, il nous suffira de vagabonder dans le luxueux manoir, d’examiner notre environnement, et de surtout parler à toutes les personnes qui nous entourent.

Si la tâche, au bout de plusieurs essais, se montre rébarbative, il sera toujours possible d’accélérer les dialogues déjà lus ou encore de sauvegarder sur plusieurs emplacements différents, et cela à tout moment.

Un visual novel plutôt joli

Pour finir, attardons-nous sur les graphismes et la bande son. Pour ce qui est des graphismes, ces derniers sont plutôt bien foutus avec son style anime. Il est cependant dommage que tout soit un peu trop fixe et qu’il n’y ait pas plus de mouvements, que ce soit dans les décors visités ou encore les animations des personnages quasi inexistantes. Même constat pour la musique qui, loin d’être inexistante ou pénible, a tout de même le mérite d’être présente, mais qui ne possède pas assez de tonalités différentes pour que nous puissions vraiment l’apprécier.