Top des ventes au Japon: l’ouragan Pokémon Arceus est bien présent

Voici le top des ventes de la semaine (du 24 au 30 janvier 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Pokémon Legends : Arceus s’est vendu à plus de 1,4 million exemplaires lors de son week-end de lancement dans ce pays. Pour être plus précis, le jeu s’est vendu à 1 424 657 exemplaires, ce qui est légèrement plus que les remakes Pokémon Diamant et Perle lors de son week-end de lancement (1 396 000 exemplaires). De plus, ce chiffre n’inclut pas les ventes numériques, qui devraient être particulièrement fortes. Mais il faudra attendre les données de Nintendo en mai pour connaître les ventes numériques du jeu. C’est donc le deuxième meilleur lancement de tous les temps au Japon pour la Nintendo Switch, devant les autres Pokémon, devant tous les Zelda, Mario, ou autres Monster Hunter, mais toujours derrière le monstre qui a bouleversé l’équilibre du monde des ventes, Animal Crossing : New Horizons (1 881 000 exemplaires vendus). Et le pire dans tout ça, c’est que Légendes Pokémon : Arceus a connu des soucis de rupture de stocks à son lancement…

01./00. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 1.424.657 / NEW

02./01. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 19.169 / 833.192 (-6%)

03./02. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 14.951 / 2.483.102 (+9%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.064 / 4.400.203 (-2%)

05./03. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.986 / 4.739.797 (-3%)

06./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.663 / 2.496.078 (+8%)

07./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 8.695 / 7.166.966 (-6%)

08./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 7.733 / 3.059.839 (+1%)

09./08. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 7.127 / 237.549 (+2%)

10./09. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 6.749 / 2.584.176 (-3%)

La Nintendo Switch ne profite qu’un peu de la sortie de Pokemon Legends: Arceus avec une petite hausse, sur un chiffre hebdomadaire tout de même assez important pour une console qui fonce vers ses 5 ans de commercialisation. Petit hausse aussi pour la Ps5, qui, une fois encore, se vend apparemment sans jeu… Bah oui, les scalpers n’achètent pas de jeux.