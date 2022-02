Batman Arkham Collection bientot sur Nintendo Switch ?

Vous connaissez le site wtt.biz ? Non ? C’est normal, mais c’est pourtant le site fr qui a annoncé en premier les sorties sur Nintendo Switch de The Witcher 3: Wild Hunt et Assassin’s Creed: The Ezio Collection. Source de rumeurs, ils ont quand même eu raison deux fois sur deux, ce qui crédibilise un peu la nouvelle précommande lancée sur leur site.

D’après wtt.biz, Batman Arkham Collection sortira sur Nintendo Switch le 31 aout prochain (la date étant surement un placeholder) à 59,99€. Batman Arkham Collection a été lancée en 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC et comprenait les versions définitives des jeux de la Trilogie Arkham de Rocksteady qui étaient Batman : Arkham Asylum, Batman : Arkham City et Batman : Arkham Knight avec tous leurs DLC respectifs. Un nouveau film sur Batman devrait également sortir cette année, intitulé The Batman et avec Robert Pattinson. La logique commerciale serait de sortir le jeu en même temps que le film.

