La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

MLB The Show 22 – 16.6GB

Dynasty Warriors 9 Empires – 13.7GB

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? – 10.8GB

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – 6.1GB

Voice of Cards: The Forsaken Maiden – 2.7GB

Noel the Mortal Fate – 2.2GB

Letters: A Written Adventure – 2.1GB

Pendula Swing – The Complete Journey – 1.7GB

Monster Prom 2: Monster Camp XXL – 1.2GB

Valis: The Fantasm Soldier Collection – 920MB

Blackberry Honey – 810MB

Inua – A Story in Ice and Time – 723MB

Skautfold: Shrouded in Sanity – 560MB

Grapple Dog – 458MB

Dino Galaxy Tennis – 417MB

Slide Stories: Neko’s Journey – 330MB

Spy Fox in “Dry Cereal” – 286MB

Pajama Sam 2: Thunder And Lightning Aren’t So Frightening – 230MB

Pinball Frenzy – 215MB

Cellular Harvest – 195MB

Mr Maker 3D Level Editor – 183MB

Perpetuum Mobile – 116MB

Blipz – 101MB

Word Chef – 69MB

Plunderer’s Adventures – 48MB

Retro Bowl – 42MB

Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside – 35MB

Putt-Putt Saves The Zoo – 34MB