Fire Emblem Heroes: nouveautés de la version 6.2.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.2.0.

■ Un nouvel événement, Duels d’invoc. S, sera bientôt disponible !

Un événement de Duels d’invocateurs encore plus difficile sera bientôt disponible ! Duels d’invoc. S est sur le point de commencer !

Duels d’invoc. S est un événement dans lequel vous pouvez vous battre pour obtenir de la gloire jusqu’à ce que vous soyez vaincu trois fois, comme dans Duels d’invoc. C. Les règles de base sont les mêmes que dans Duels d’invoc. C, mais dans Duels d’invoc. S, la clé de la victoire réside dans les règles spéciales d’exclusion ! Ces nouvelles règles ajoutent un aspect stratégique à vos combats !

○ Composition de l’équipe

Pour commencer à jouer à Duels d’invoc. S, vous devez d’abord créer un régiment composé de quatre équipes de cinq héros. Cela fait 20 héros au total ! N’oubliez pas que vous ne pouvez vous battre qu’avec l’une des équipes de votre régiment. Ne vous concentrez donc pas sur une seule équipe, car elles doivent toutes être aussi puissantes que possible.

Règles pour les équipes de Duels d’invoc. S

・ Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs héros avec le même nom et le même qualificatif dans votre régiment, même si vous utilisez deux exemplaires différents du même héros. Vous devez créer un régiment composé de 20 héros différents.

・ Vous pouvez attribuer différentes aptitudes de capitaine pour chaque équipe de votre régiment.

・ Vous pouvez sauvegarder plusieurs régiments.

・ Les 20 emplacements de votre régiment doivent être remplis afin d’envoyer les équipes au combat.

・ Vous ne pouvez pas utiliser plus d’un allié avec l’aptitude Chant ou Danse par équipe.

・ Vous ne pouvez pas utiliser plus d’un allié avec l’aptitude Sauveur par équipe.

○ Exclusion des équipes

Il existe une règle spéciale dans Duels d’invoc. S vous permettant d’exclure des équipes de l’adversaire. Lorsque vous entrerez en compétition contre un adversaire, vous choisirez l’équipe que vous voulez utiliser pour le combat en suivant ces étapes.

1. Choisir les équipes à exclure

Choisissez deux des quatre équipes de votre adversaire pour les exclure. Ces deux équipes ne pourront pas être utilisées pendant le combat. Vous ne verrez pas les caractéristiques des équipes de votre adversaire ni les aptitudes de capitaine lors de cette étape.

2. Choisir votre équipe

Lorsque vous et votre adversaire aurez effectué l’exclusion, vous choisirez l’une des deux équipes restantes dans votre régiment pour l’envoyer sur le champ de bataille.

La limite de temps pour effectuer ces deux étapes est de 30 secondes. Si vous la dépassez, les équipes seront choisies automatiquement et le combat commencera.

Veuillez noter qu’afin de participer à Duels d’invoc. S, vous devez d’abord obtenir le badge de combattant disponible dans les batailles de faveur. Vous pouvez obtenir le badge de combattant au niveau de faveur 225.

À part la règle d’exclusion et le badge de combattant qui est nécessaire pour participer, les règles de Duels d’invoc. S sont les mêmes que dans Duels d’invoc. C.

・ Bonus Appel aux armes

Trois héros légendaires et mythiques en bonus sont également inclus dans Duels d’invoc S. Les héros de l’Appel aux armes diminuent la quantité de gloire perdue lors d’une défaite et annulent une défaite par saison.

Note : si vous avez un héros de l’Appel aux armes dans votre régiment, les effets ci-dessus sont actifs même si vous choisissez une équipe qui ne contient pas le héros de l’Appel aux armes.

・ Gloire

La quantité de gloire obtenue dans Duels d’invoc C et celle obtenue dans Duels d’invoc S sont indépendantes l’une de l’autre.

・ Échelon

Dans Duels d’invoc S, votre échelon augmente également à mesure qu’augmente votre gloire. Vos échelons pour Duels d’invoc C et Duels d’invoc. S sont affichés séparément dans votre carte de profil.

Le lancement du premier événement « Duels d’invoc. S » est prévu le 17/2/2022 7:00(UTC).

Pour le premier événement « Duels d’invoc. S » uniquement, tous les joueurs qui participeront obtiendront les récompenses les plus élevées, quels que soient leur échelon et leur rang ! Si vous participez à un combat, vous obtiendrez les mêmes récompenses que si vous étiez à l’échelon 24 et au rang 1 000. C’est l’occasion d’obtenir beaucoup de dracofleurs, de parchemins divins et bien plus !

Note : à partir du deuxième Duels d’invoc. S, les récompenses dépendront de votre échelon et de votre rang.

Nous donnerons plus de détails sur les bonus Appel aux armes dans une notification de type « Prochainement » avant le lancement de l’événement.

■ Mises à jour des focus

Comme annoncé dans la vidéo de la chaîne Feh intitulée Feh Channel (Feb. 1, 2022), nous avons mis à jour différents types de focus.

○ Une nouvelle catégorie de focus a été ajoutée à certains focus de retours de héros spéciaux

Une catégorie taux héros spéciaux 4★ dont le taux d’apparition initial est de 3 % a été ajoutée à des focus « Héros spéciaux, le retour » à venir. Le premier événement qui comprendra la catégorie taux héros spéciaux 4★ sera le focus « Héros spéciaux : l’amour toujours, le retour » qui commencera le 21/2/2022 7:00(UTC).

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 1 : taux héros spéciaux 4★ ».

○ Nous avons amélioré les focus « Retour hebdomadaire »

Un total de 25 héros 5★ supplémentaires ont été ajoutés à la liste de héros qui apparaissent dans des retours hebdomadaires, et ils apparaîtront également dans la catégorie Taux spécial 4★ dans d’autres focus. À partir de la semaine commençant le 13/2/2022 7:00(UTC), 2 focus « Retour hebdomadaire » auront lieu chaque semaine.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 2 : améliorations des focus « Retour hebdomadaire » et de leur calendrier ».

○ Nous avons ajouté des héros légendaires et mythiques dans des focus « Remix héros légendaires et mythiques »

À compter de la version 6.2.0, les héros mythiques obtiendront également de nouvelles aptitudes et ils apparaîtront aux côtés des héros légendaires dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques » ! Les six héros légendaires et mythiques qui seront ajoutés n’apparaîtront pas dans les focus de héros légendaires ou mythiques ordinaires.

Les focus « Remix héros légendaires et mythiques » de la version 6.2.0 seront disponibles à partir du 12/2/2022 7:00(UTC).

Nous avons également ajusté le calendrier des focus « Remix héros légendaires et mythiques » qui auront lieu à la fin de chaque mois.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 3 : remix héros légendaires et mythiques ».

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros légendaires et mythiques

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Hríd, Lame glaciale, et Eir, Mort clémente, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Sceau du froid II

En début de tour, inflige Atq/Déf -7 et【Négation】à l’ennemi ayant la Rés la plus basse et aux ennemis à 2 cases ou moins de la cible jusqu’à la fin de leur phase.

【Négation】

Compteur +1 par attaque pour la cible pendant le combat jusqu’à la fin de sa phase. (S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique.)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Menace Atq/Déf

En début de tour, si l’unité se trouve à 4 cases ou moins d’un ennemi, inflige Atq/Déf -6 à l’ennemi le plus proche jusqu’à la fin de sa phase et confère Atq/Déf +6 à l’unité pendant un tour.

・ Aptitude A

Unité Atq/Rés

Si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié, confère Atq/Rés +5 et pour chacune de ces caractéristiques (Atq/Rés), confère un boost égal au double du malus de l’unité pendant le combat. (Par exemple, si l’unité voit son Atq affectée par un malus de -7, lui confère Atq +19, ce qui fait un boost net de +12.)

・ Aptitude C

Boost étincelant +

En début de tour, rend 20 PV à l’allié qui a subi le plus de dégâts (unité exclue). Lorsqu’un allié attaque, si PV de l’allié ≥ 50 %, confère Rés +5 à l’allié pendant le combat (unité exclue). Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Hríd, Lame glaciale, et Eir, Mort clémente, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir ont été ajoutés !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.2.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 2 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 2 peuvent être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/3/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 2 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.2.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 1 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.2.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Tome de raison

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lugh, Enfant de l’anima

Arc de Verdane

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Jamke, Prince de Verdane

Dague ouragan

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Legault, L’Ouragan

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Gjöll

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hríd, Lame glaciale

Livre des rêves

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Camilla, Fleur onirique

Siegmund festive

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ephraim, Roi étincelant

Lyfjaberg

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Eir, Mort clémente

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple clair (A/D) : niveau 9

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Avant le combat » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem, et « Mélancolie : thème des généraux wyvernes » de Fire Emblem: The Binding Blade.

○ Des cartes ont été ajoutées

À partir de la saison commençant le 8/2/2022 7:00(UTC), de nouvelles cartes seront ajoutées.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Avatar de feu : niveau 5

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Yen’fay, Lame de légende

・ Ignatz, Artiste des neiges

・ Kysha, Tigre de la chance

■ Mise à jour du colisée

○ Le niveau de faveur maximum sera de 1 600 dans les batailles de faveur du mode Duels d’invocateurs.

○ Nous allons ajouter de nouvelles cartes dans l’arène.

Note : les deux changements mentionnés ci-dessus seront appliqués à partir de la saison commençant le 8/2/2022 7:00(UTC).

■ Autres modifications

○ La limite de mérite héroïque est passée de 7 000 à 8 000

○ Nous avons ajouté les équipes de Duels d’invoc. S au menu des équipes dans les sections « Équipes spéciales » et « Assigner sets ».

○ Nous avons ajusté l’arme Arc pleureur de Neimi, Archère sensible, afin que ses effets reflètent la description de l’aptitude.

○ Nous avons corrigé l’erreur suivante : le véritable résultat du combat contre Elm, Vassal d’Embla, est parfois différent des pronostics de combat apparaissant en haut de l’écran.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.