Les Magicites et les options des courses dans Chocobo GP sur Nintendo Switch

Toujours attendu pour le 10 Mars, Chocobo GP continue de dévoiler quelques-unes de ses options, à l’image des différents types de véhicules.

Cette fois, ce sont les options possibles lors du lancement d’une course qui sont présentées sur le compte Twitter de Square. Ainsi vous pourrez définir le niveau de vos adversaires, les types de Magicite disponibles, le nombre de tours, etc… Il sera visiblement possible de partager les Joy-cons pour jouer à deux.

Custom Race mode in #ChocoboGP lets you create your own races by customizing a range of things like race class, type of magicite available, the CPU’s skill level & more!

Two players can share controllers & race together in Custom Race mode. Coming to Nintendo Switch March 10th! pic.twitter.com/uwcuSw43Gj

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) February 7, 2022