Zombie Rollerz débarque sur Nintendo Switch le 2 Mars

Un flipper qui rencontre un Tower Defense et des éléments de rogue-like – c’est un mariage parfait !

Hambourg, Allemagne, 15 février 2022 – L’éditeur Daedalic Entertainment et le développeur Zing Games sont heureux de vous annoncer que Zombie Rollerz : Pinball Heroes et son action rapide et chaotique débarqueront sur PC et Switch le 2 Mars 2022. Le titre de flipper fou incorpore des éléments de Tower Defense et de rogue-like, créant un passionnant mash-up dans lequel deux parties ne sont jamais les mêmes.

Dans Zombie Rollerz : Pinball Heroes, ingénieuse fusion du flipper et de la défense de points, le joueur devra se frayer un chemin à travers des hordes d’adorables zombies. Avec 10 héros différents à leurs côtés, chacun possédant sa propre façon de faire face aux hordes de zombies qui arrive, les joueurs doivent affronter onze boss épiques. Pour les vaincre, ils ne peuvent compter que sur leur habilité : la précision du flipper et la gestion minutieuse des capacités sont indispensables !

Des centaines de pouvoirs et d’objets utiles peuvent être découverts et débloqués. Pour les trouver, les joueurs doivent parcourir quatre mondes qui n’attendent que d’être explorés, via la carte du monde. La génération aléatoire garantit qu’aucune partie ne sera identique, tandis qu’improvisation et adaptation sont les maîtres mots pour libérer les mondes des zombies déchaînés, à la manière d’un flipper !

Pour plus d’informations, veuillez consulter le jeu sur Steam. Les précommandes pour les versions Switch débuteront le 16 février à 19 heures.