Getter Robo et Mazinger Z arrivent dans Megaton Musashi sur Nintendo Switch !

Megaton Musashi, le dernier jeu de Level-5 va avoir droit à un crossover avec Getter Robo et Mazinger Z (deux mechas bien connus des fans de Go Nagai, le Papa de Goldorak).

En tout cas si l’on en croit le teaser, où l’on peut rapidement distinguer leurs silhouettes…

Pas plus d’informations pour le moment de la part de Level-5… À l’heure actuelle, le titre reste inédit chez nous et nous n’avons aucune visibilité sur une éventuelle version (au moins en Anglais).

Le jeu vous permet de customiser votre propre robot afin de participer à des combats en coop en ligne. Niveau scénario, on part vers de la science-fiction puisque la Terre a été ravagée en quelques jours et 80% de la race humaine a disparu en 2118. Les méchants extra-terrestres que sont les Dorakuta ont un peu plus de mal face aux 20% restants d’humains, qui luttent vaillamment avec l’aide de robots pilotés par des “élus” appelés Musashi. Ces mêmes Musashi ont effacé la mémoire des humains restant en vie et ils les ont transférés dans une zone protégée.