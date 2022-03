Pillars of Eternity II: Deadfire annulé sur Nintendo Switch

Pillars of Eternity II : Deadfire n’est plus en développement sur Nintendo Switch.

Cette nouvelle a été discrètement faitesur le canal Discord officiel du dveloppeur. L’un des membres de l’équipe de Versus Evil a confirmé : « Malheureusement, après de longues délibérations, nous avons décidé de ne pas aller de l’avant avec Pillars of Eternity II : Deadfire pour la Nintendo Switch. » Aucune information supplémentaire sur l’annulation de la version Nintendo Switch n’a été fournie.

Cette annonce ne sera probablement pas une grande surprise pour la plupart des joueurs étant donné le manque de nouvelles entourant l’édition Nintendo Switch. Pillars of Eternity II : Deadfire a été annoncé pour la console en 2018 pour une sortie pendant les vacances. Le jeu a été reporté à 2019 à un moment donné et Versus Evil a ensuite déclaré en août 2019 que Pillars of Eternity II sortirait « bientôt » sur Switch. Mais depuis, c’est le silence. Si vous cherchez une sorte de dose de Pillars of Eternity sur Switch, vous pouvez au moins récupérer le premier jeu de la série sur la console hybride de Nintendo. Versus Evil a sorti Pillars of Eternity : Complete Edition en 2019.