L’application mobile Nintendo Switch Online passe en 2.0

L’application compagnon mobile a l’utilité plus que discutable de Nintendo reçoit sa première mise à jour depuis des années.

Nintendo vient de mettre en ligne la version 2.0 de son application mobile, cette dernière permettait jusqu’alors d’utiliser des services sur 3 jeux, à savoir Super Smash Bros. Ultimate pour partager des captures, Splatoon 2 pour acheter des accessoires exclusifs et Animal Crossing New Horizons pour utiliser son téléphone comme clavier, partager des motifs et débloquer des récompenses exclusives.

Au menu de cette nouvelle mise à jour :