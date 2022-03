Le DLC Highlands of Avalon de Curious Expedition 2 arrive sur Nintendo Switch

Curious Expedition 2 va bientôt recevoir du nouveau contenu sur Nintendo Switch, puisque Thunderful Publishing et Maschinen-Mensch ont annoncé aujourd’hui que le DLC Highlands of Avalon est prévu pour le 17 mars.

Highlands of Avalon apporte une nouvelle île avec de nouveaux types de tuiles, des objets, des lieux, des ennemis et des personnages recrutables. Il est dit que le DLC « élargira les possibilités dans l’ensemble du jeu, à la fois en mode campagne et en mode réalisateur ».

