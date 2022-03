Que la chance soit avec vous pour l’Événement Quête de Saint-Cubrick de Trove

Les Troviens pourront gagner une multitude de récompenses sur le thème de la Saint Patrick, comme le très recherché Pot d’Or !

Hambourg, le 08 mars 2022 – La quête de Saint-Cubrick est la période la plus chanceuse de l’année pour Trove, et elle est enfin là ! Dès aujourd’hui et jusqu’au 22 mars, les Troviens peuvent participer à une série de nouvelles et anciennes quêtes afin de remporter diverses récompenses telles que des montures, des familiers, des alliés et bien plus encore.

Les Troviens débuteront leur aventure en s’adressant à Cubrick, dans le hub du jeu, qui proposera une quête où il faudra préparer deux aliments à durée limitée : le Délice de Saint-Cubrick et le Festin de la Saint-Cubrick. En mangeant l’un ou l’autre, les joueurs obtiendront une augmentation de leurs ressources magiques, mais ils rendront également visibles Bête de Chance et Bête de Flux, les créatures préférées des fans. Deux nouveaux ennemis seront également visibles pendant un certain temps : Tricera-Flux et Tricera-Chance. Chasser ce redoutable quatuor permettra aux joueurs d’obtenir des récompenses telles qu’un familier ou une monture à l’image de la bête malchanceuse qu’ils viennent de combattre. Par exemple, vaincre une Bête de Chance peut provoquer l’apparition d’un familier ou d’une monture Bête de Chance.

Le ventre déjà plein de Délices et/ou Festins et les poches remplies de trophées de chasse ? Les Troviens devront alors se rendre aux Îles aux Trésors afin d’obtenir la nouvelle monnaie de l’événement : la pièce de Sir O’Lucky. Cette monnaie peut être dépensée à un Pot d’Or dans des Donjons 3 Étoiles dans la même région. Cela procurera ainsi un effet permettant de voir Sir O’Lucky aux Sanctuaires d’Unité qui offrent par la même occasion des objets aléatoires, tels que l’allié P’tit Chanceux et l’établi du Pot d’Or pérenne.

Si la seule chose restante dans le sac des joueurs est une Hanche de Bête de Chance, alors c’est leur jour de chance ! Ces Hanches peuvent être utilisées afin d’acheter un nombre limité de Trèfles Porte-Bonheur et de Pinatas Saint Cubrick, permettant alors d’offrir encore plus de récompenses !