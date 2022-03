Foncez dans les rues de Paris et dans de nouveaux circuits avec Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels, disponible dès demain sur Nintendo Switch

Sortez les karts du garage car certaines courses que vous connaissez bien vont faire leur grand retour dans Mario Kart 8 Deluxe

17 mars 2022 –Plongez dans vos souvenirs ou découvrez pour la première fois certains circuits avec Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels, et foncez sur un total de 48 circuits remastérisés. Avec ce DLC* payant, vous pourrez découvrir six vagues de huit courses qui sortiront régulièrement avant la fin de l’année 2023. Tous ces circuits seront jouables en local ou en ligne**, et la première vague est disponible dès le vendredi 18 mars.

La première vague inclut la Coupe turbo dorée et la Coupe maneki-neko. Celles-ci permettront aux joueurs de foncer dans des escalators et au milieu des boutiques du Supermarché Coconut (Wii), d’esquiver les chutes de rochers de la Montagne Choco (N64), d’impressionner les foules de spectateurs du Circuit Toad (3DS), de zigzaguer entre les nuages du Jardin volant (GBA), et de slalomer dans le trafic dense de la Corniche Champignon (DS). Et pour la première fois, vous pourrez même choisir votre propre chemin dans la Traversée de Tokyo, la Promenade à Paris et le Dojo ninja, de Mario Kart Tour.

Boostez votre Mario Kart 8 Deluxe avec le Pass circuits additionnels et profitez d’encore plus de rampes, de boucles, de virages et de sauts à la sortie de chacune des six vagues. Il sera possible d’accéder aux six vagues du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sans coût supplémentaire grâce à un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en l’achetant en tant que contenu téléchargeable sur le Nintendo eShop.

Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels est disponible dès le 18 mars sur Nintendo Switch. Découvrez un total de 48 circuits remastérisés répartis en six vagues de huit parcours qui sortiront régulièrement avant la fin de l’année 2023, la première étant disponible dès aujourd’hui !

* Remarque : les vagues de circuits ne peuvent pas être achetées individuellement. Un exemplaire du jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch est nécessaire pour pouvoir utiliser le contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels. Une mise à jour logicielle gratuite est nécessaire. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. L’enregistrement et l’association d’un compte Nintendo ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité Nintendo sont nécessaires.

** Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante. En savoir plus sur la souscription payante.