Top des ventes au Japon: la déception Chocobo GP

Voici le top des ventes de la semaine (du 07 mars – 13 mars 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Deux sorties cette semaine qui n’ont pas un impact important, si la ressortie du jeu ps2 .hack//G.U. Last Recode n’était logiquement pas attendue, celle de Chocobo GP est clairement décevante.

01./05. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 34.362 / 2.154.392 (-32%)

02./04. [PS4] Elden Ring # <RPG> (From Software) {2022.02.25} (¥8.400) – 30.341 / 274.141 (-45%)

03./03. [PS4] Gran Turismo 7 <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥6.900) – 20.806 / 85.371 (-68%)

04./01. [NSW] Triangle Strategy <RPG> (Square Enix) {2022.03.04} (¥6.982) – 17.380 / 103.678 (-80%)

05./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.038 / 4.483.464 (-9%)

06./00. [NSW] Chocobo GP <RCE> (Square Enix) {2022.03.10} (¥5.980) – 12.414 / NEW

07./00. [NSW] .hack//G.U. Last Recode <.hack//G.U. Vol.1//Rebirth \ .hack//G.U. Vol.2//Reminisce \ .hack//G.U. Vol.3//Redemption \ .hack//G.U. Vol.4//Reconnection> # <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2022.03.10} (¥4.980) – 11.907 / NEW

08./02. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 10.106 / 83.505 (-86%)

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.815 / 4.804.530 (-14%)

10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.464 / 2.551.664 (+0%)

Cette semaine est à nouveau sous le signe d’une hausse pour la Nintendo Switch qui s’approche encore plus des 100k. La Ps5, elle, retombe à nouveau de pas bien haut…