Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Koei Tecmo a publié aujourd’hui le tout nouveau DLC pour Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream. Une nouvelle zone, le Heartscape, se compose de 2 cartes et s’inspire d’un autre titre de Gust, Blue Reflection : Second Light.

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream est disponible sur Nintendo Switch, et le DLC peut être téléchargé sur l’eShop.

