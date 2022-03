13 Sentinels: Aegis Rim (Nintendo Switch) – La preview

Vanillaware est un studio japonais jouissant d’une bonne notoriété et est à l’origine de nombre de titres à succès critique. Certains sur Wii les connaissent pour Muramasa the Demon Blade, tandis que d’autres se remémorent les souvenirs passés sur Odin Sphere ou encore Dragon’s Crown. En annonçant 13 Sentinels: Aegis Rim, le studio ne s’attendait certainement pas à un développement étalé sur six ans, ni devoir annuler le titre sur certaines plateformes. Après avoir récolté les récompenses lors de sa sortie initiale en 2019-2020, en ce printemps 2022 Atlus mise à nouveau sur 13 Sentinels: Aegis Rim ainsi que sur la Nintendo Switch afin de donner une ultime chance au dernier bébé de Vanillaware auprès des joueurs. D’ailleurs, nous avons pu toucher brièvement à cette expérience sur Switch.

13 raisons d’être impatient de la sortie de 13 Sentinels sur Nintendo Switch

La première est simplement le retour d’un jeu Vanillaware sur une console Nintendo ! Le dernier titre du studio sur une console Nintendo se nomme Muramasa The Demon Blade, sorti en 2009 sur Wii, soit un retour après 13 ans. La démonstration de savoir-faire à l’époque sur Muramasa mais également à travers les quelques autres jeux dans lesquels le studio s’est impliqué, entraîne une grande impatience à parcourir 13 Sentinels sur nos Switch.

Deuxième raison, la présence des logos de Sega et Atlus en tant qu’éditeur du jeu. Alors certes, Sega et Atlus ne sont pas toujours gage de qualité mais sur Nintendo Switch les deux nous ont récemment gâtés avec Shin Megami Tensei V. Cela peut aider à renforcer l’impatience vis-à-vis de 13 Sentinels surtout que les deux nous régalent avec une traduction française intégrale du jeu. Nous devons désormais jauger de la qualité de cette traduction sur la globalité.

Invoquons maintenant une raison plus directement liée au jeu avec cette troisième qui n’est autre que la réalisation de qualité en 2D cel-shading estampillée Vanillaware et comme d’habitude cette impression de parcourir de véritables illustrations de toute beauté. Des décors de ville et de milieux scolaires japonais très fins, réussis et colorés. Nous espérons juste avoir des surprises en termes d’environnement et attendons des décors plus atypiques que des paysages japonais “familiers”.

Raison numéro quatre d’attendre le jeu, c’est le fait d’avoir un portage apparemment fluide. Sorti initialement sur Playstation 4, ce que nous avons pu parcourir à ce jour sur Nintendo Switch nous laisse penser que le jeu tourne tout aussi bien sur la console hybride de Nintendo. Du moins, lors des quelques phases d’explorations et de combats auxquelles nous avons pu jouer, nous n’avons noté aucune chute technique sur l’expérience de jeu.

Poursuivons en numéro cinq en reprenant les termes de portage sur Nintendo Switch. Cela signifie pouvoir apprécier ce titre, grandement récompensé il y a quelques années, tranquillement devant sa TV ou à sa guise en portable. Il est toujours bon de pouvoir apprécier des jeux de bonne qualité dans son lit avant d’aller dormir par exemple. Il s’agit maintenant de vérifier sur la longueur si le portage tient vraiment la route techniquement et en toutes circonstances.

Passons à la sixième raison d’attendre 13 Sentinels: Aegis Rim sur Nintendo Switch. Celle de vivre un récit intéractif qui semble de grande qualité. Nous n’avons eu accès qu’au prologue à ce jour, difficile ainsi de pouvoir se prononcer sur la totalité. Sur nos petites heures de jeu, nous avons eu un aperçu d’un passionnant mélange d’histoire temporelle se déroulant au Japon avec une belle dose de SF inspirée d’autres œuvres littéraires. Nous sommes très impatients de dérouler le reste du récit proposé par les développeurs.

En septième position, nous sommes curieux de savoir combien de temps ce nouveau jeu de Vanillaware nous absorbera. Peut-être pouvons-nous extrapoler en nous inspirant des durées de vie de leur production précédente. Bien entendu, cela dépendra du caractère linéaire ou non du jeu, des annexes et de la replay value. Sur ce que nous avons traversé, nous avons eu affaire à une progression qui semblait linéaire alternant entre phase de scénario et de combat.

D’ailleurs, en numéro huit, nous ne cachons pas notre impatience à faire plus de combat et savoir si les combats du prologue ne nous dévoilent pas tout le potentiel du jeu. Le prologue nous permettait d’expérimenter un Tactical en semi temps réel. Nous progressons sur une carte d’un arrondissement de Tokyo et nous devons repousser des assauts de Kaiju, genre d’entités extraterrestres. Lorsque le tour d’une de nos unités arrive, nous sélectionnons la meilleure action à suivre pour arriver à la victoire sans éviter à la ville de prendre trop de dommage. Nous notons déjà des problèmes de lisibilité et une difficulté assez inexistante pour le moment. Chose qui, on l’espère, sera corrigée sur le reste du jeu.

La neuvième raison de s’impatienter pour 13 sentinels, c’est la possibilité de sélectionner la langue du doublage du jeu entre le japonais et l’anglais. Une très bonne chose pour ceux qui n’apprécient plus le doublage japonais tout en respectant les grands fans jurant uniquement par la VO. Nous sommes plutôt fans d’animation japonaise et sur ce que nous avons pu jauger, le travail des acteurs japonais semblent toujours à la hauteur et de grande qualité.

Cela nous amène en dixième raison, à nous intéresser sur l’ambiance sonore globale du jeu. Nous avons parcouru de nos oreilles des pistes d’assez bonne qualité accompagnant timidement le récit du jeu. Notamment durant la narration, les thèmes qui nous ont le plus entraînés étaient ceux joués durant les combats. À voir si l’OST sera constamment sur cette note, ou si les compositeurs nous surprendront d’une bande son avec des thèmes inattendus.

Onzième raison de s’impatienter pour 13 sentinels sur Nintendo Switch, c’est que ce portage est potentiellement la porte d’entrée de beaucoup de nouveaux joueurs à ce titre. Nous devons ainsi vérifier tous ensemble si la dernière production de Vanillaware est à la hauteur des titres et récompenses qui lui ont été décernés. Au moment où nous écrivons, notre tendance irait confirmer ces louanges. Toutefois, attendons de jouer plus afin de déterminer si le titre mérite notre approbation sur Nintendo Town.

La douzième raison est simplement d’être impatient d’acheter et soutenir Vanillaware dans l’espoir de les revoir à nouveau dans d’autres productions sur console Nintendo. Portage, remake ou nouvelles IP nous sommes ouverts à toute proposition du studio. Nous souhaitons également que la Switch puisse donner encore plus de visibilité à 13 Sentinels Prions que le studio ne mette pas 13 ans à nouveau pour s’intéresser à Nintendo.

13 Sentinels: Aegis Rim (Nintendo Switch)

Impression

Enfin, il est temps de conclure ce classement en vous donnant l’ultime raison de patienter pour le jeu sur Nintendo Switch. Celle de pouvoir parcourir le jeu sur cette plateforme et ainsi pouvoir probablement à l’avenir vous permettre de lire notre avis définitif sur la dernière expérience en date de Vanillaware. En résumé, le printemps a rarement été embaumé d’un parfum issu d’une expérience aussi envoûtante que 13 Sentinels: Aegis Rim sur Nintendo Switch.