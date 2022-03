Call of Duty, des remasters des anciens opus pourraient sortir sur Nintendo Switch

Véritable colosse du jeu vidéo, la licence Call of Duty compte parmi les plus populaires et comme LA référence quand il s’agît du genre FPS. Si bien que son absence sur Nintendo Switch reste encore étrange pour certains a ce jour.

C’est une information a prendre avec des pincettes bien entendu, Activision, la maison mère de la franchise, aurait décidé suite aux mauvais résultats du dernier opus Vanguard de ralentir l’annualisation des sorties des opus de la série de jeux de guerre.

Selon l’origine de ces rumeurs @RalphsValve sur Twitter aurait donc expliqué que la nouvelle stratégie d’Activision serait de travailler sur des remasters des anciens opus pour combler les années « vides » entre deux sorties de nouveaux épisodes. Ces remasters pourraient entre autre sortir sur Nintendo Switch.

World at War, Call of Duty 1 & 2 – backwards combatability for Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered are currently what’s in conversation.

Everything else was described by an associate as “complicated”

— Ralph (@RalphsValve) March 24, 2022