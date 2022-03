L’entraînement débutera le 13 mai 2022 avec Let’s Get Fit

Ravenscourt, Voxler et Exkee annoncent aujourd’hui que leur jeu de fitness, Let’s Get Fit, sortira sur Nintendo Switch le 13 mai 2022 . Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Let’s Get Fit offre aux joueurs la possibilité de bénéficier du meilleur des entraînements sportifs et du jeu vidéo, en combinant les manettes Joy-Con™ avec des sangles de sport. De cette façon, le contrôle des mouvements est précis, leur permettant de réaliser chaque exercice correctement afin d’optimiser leurs résultats.

« Les bénéfices de l’activité physique sur la santé globale (cardio-vasculaire, musculo-squelettique et mentale) ne sont plus à démontrer. Let’s Get Fit permet à tous de faire très facilement du sport chez soi, grâce à un jeu très bien conçu qui s’adapte aux débutants et aux confirmés à l’aide d’un coach virtuel ludique et motivant. Conçu en partenariat entre des professionnels du sport et de la santé, les exercices ont été étudiés pour être réalisés en sécurité par toute la famille. Améliorer sa condition physique, son poids, ses douleurs, son sommeil, son bien-être général, c’est possible avec un jeu facile et amusant tout en restant à la maison. Let’s Get Fit est un traitement médical qui devrait être remboursé par la sécurité sociale ! », déclare le Dr. Yann Mossler, l’expert médical qui a participé au développement de Let’s Get Fit.

Le jeu comprend un tutoriel, ainsi que des instructions détaillées pour que les joueurs puissent étudier chaque mouvement sous tous les angles.

A propos de Let’s Get Git :

Let’s Get Fit propose des entraînements déjà structurés ainsi que la possibilité de créer un nombre infini de routines sportives personnalisées. Les joueurs peuvent choisir parmi un large éventail d’exercices, en passant de la gymnastique douce à des séances plus intensives permettant de travailler tout le corps, mais également de cibler certains groupes musculaires.

Les Joy-Con™ de la Nintendo Switch, qui captent les mouvements du joueur, permettent de s’entraîner dans les meilleures conditions ! Des sangles sont également disponibles dans la version physique de Let’s Get Fit (aussi vendues séparément), afin d’y placer les Joy-Con™ lors de certains exercices.

Des défis, un classement en ligne, ainsi qu’un calendrier intégré au jeu afin d’enregistrer sa progression, permettent aux joueurs de rester motivés. De plus, quatre coachs, plus de 100 mouvements de fitness et différentes intensités d’entraînement, garantissent que tout le monde puisse commencer à améliorer son activité sportive, ainsi que sa santé.