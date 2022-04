Koei Tecmo lance des promotions de printemps sur l’eShop de la Nintendo Switch !

Nelke & the Legendary Alchemists ~Ateliers of the New World~

Koei Tecmo lance les promotions de fin d’année via l’eShop Nintendo Switch.

– Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX – €27.99 (prix de base: €39.99)

– Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX – €27.99 (€39.99)

– Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack – €62.99 (€89.99)

– Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX – €27.99 (€39.99)

– Attack on Titan 2 – €34.99 (€59.99)

– Attack on Titan 2: Final Battle – €32.99 (€59.99)

– Blue Reflection: Second Light – €38.99 (€59.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World – €29.99 (€59.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – €29.99 (€39.99)