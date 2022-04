Turtle Beach annonce le nouveau casque Stealth 700 Gen 2 MAX

Le Stealth 700 Gen 2 MAX, sous licence Xbox, et également multiplateforme, propose plus de 40 heures d’autonomie et une connexion sans-fil USB + Bluetooth. Les Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 USB sous licence Xbox sortent aujourd’hui.

White Plains, NY – Le 4 avril 2022 – La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach (Nasdaq : HEAR) dévoile le Stealth 700 Gen 2 MAX optimisé pour Xbox, un tout nouveau casque rejoignant la célèbre gamme Stealth 700. Via un simple interrupteur, le Stealth 700 Gen 2 MAX s’adapte également à de nombreuses consoles. Passant d’une connexion sans-fil USB à une connexion Bluetooth selon l’appareil, ils peuvent utiliser leur casque sur Xbox Series X|S et Xbox One, sur PS5™ et PS4™, sur Nintendo Switch™, PC et Mac®, sans oublier les smartphones iOS et Android compatibles. Le Stealth 700 Gen 2 MAX améliore également sa batterie, faisant passer son autonomie à plus de 40 heures, et dispose d’une charge rapide permettant 8 heures d’utilisation en seulement 15 minutes de recharge.

Le Stealth 700 Gen 2 MAX propose toujours un son exceptionnel, une spatialisation 3D puissante et un confort ultime, qui ont fait de la gamme Stealth 700 l’une des plus vendues et appréciées au monde. IGN a inclus son prédécesseur, le Stealth 700 Gen 2,dans sa sélection des meilleurs casques gaming de 2022, lui attribuant le titre de meilleur casque pour Xbox Series X|S. Le Stealth 700 Gen 2 offre des technologies premium, allant des puissants haut-parleurs 50 mm Nanoclear™, aux coussinets à mémoire de forme dotés de microcapsules rafraichissantes Aerofit™, en passant par les technologies Superhuman Hearing® ou ProSpecs™ rendant le port des lunettes plus confortable. Son arceau métallique et sa compatibilité Bluetooth font de lui un compagnon idéal pour communiquer sur Discord tout en jouant ou pour écouter de la musique depuis son téléphone grâce à l’application mobile. Le Stealth 700 Gen 2 MAX est doté de toutes ces caractéristiques et peut être précommandé sur le site officiel Turtle Beach et chez les revendeurs participants. Disponible en Bleu Cobalt et en Noir, le Stealth 700 Gen 2 MAX optimisé pour Xbox sortira le 8 mai 2022 au prix public conseillé de 199,99 €.

De plus, les nouveaux Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 USB optimisés pour Xbox, dévoilés en mars dernier, sortent aujourd’hui sur le site officiel Turtle Beach et chez les revendeurs participants. Le Stealth 600 Gen 2 MAX propose une compatibilité multiplateforme et une autonomie de 48 heures au prix conseillé de 139,99 €, tandis que le Stealth 600 Gen 2 USB voit son autonomie passer à 24 heures tout en maintenant son prix attractif de 99,99 €.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX est disponible en Noir. Les versions Camo Arctique et Midnight Red seront disponibles le 8 mai 2022. Le Stealth 600 Gen 2 USB est dès maintenant disponible en Noir et en Blanc.

« La compatibilité étendue du Stealth 700 Gen 2 MAX permet aux joueurs de profiter du confort et du son du casque premium le plus vendu encore plus facilement » a déclaré Juergen Stark, Président et PDG de Turtle Beach. « Depuis janvier 2019, la gamme Stealth 700 est la deuxième gamme de casques sans-fil la plus vendue, juste derrière notre gamme Stealth 600 ».

Découvrez tous les détails sur ce nouveau Stealth 700 Gen 2 MAX ainsi que sur les Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 USB :

Stealth 700 Gen 2 MAX Le Stealth 700 Gen 2 MAX propose une expérience gaming premium sur plus de plateformes qu’auparavant. D’une simple pression sur l’interrupteur, les joueurs peuvent utiliser leur casque sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch, PC et Mac tout en conservant une spatialisation 3D exceptionnelle**, des fonctionnalités uniques et un confort unique. De plus, la connectivité Bluetooth permet au Stealth 700 Gen 2 MAX de se connecter aux smartphones iOS et Android compatibles et de téléphoner, communiquer sur Discord ou simplement écouter de la musique, tout en jouant. Sur ces périphériques, l’application mobile donne aux joueurs la possibilité de directement modifier leurs paramètres audio. L’autonomie améliorée du Stealth 700 Gen 2 MAX dépasse les 40 heures. Côté confort, la technologie breveté ProSpecs™ rend le port des lunettes plus agréable et les coussinets à mémoire de forme dotés de microcapsules rafraichissantes Aerofit™ maintiennent les oreilles à la bonne température. Les haut-parleurs Nanoclear de 50 mm couplés à la technologie Superhuman Hearing de Turtle Beach donnent vie au jeu et améliorent les performances des joueurs. Le Stealth 700 Gen 2 MAX est idéal pour communiquer. Son micro garantit une voix claire et peut être mis en sourdine d’un simple clic. Le Stealth 700 Gen 2 MAX est disponible en précommande dans les coloris Noir et Bleu Cobalt au prix conseillé de 199,99 €, avant sa sortie le 8 mai 2022. Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Casque Gaming sans fil - PS4 et PS5