Explorez l’Abysse et ses dangers dans Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness

Les fans seront également ravis de découvrir une édition collector contenant en plus du jeu standard un poster en tissu commémoratif de 24 pouces par 36 au design inédit réalisé par Kinema Citrus, le studio derrière l’anime, ainsi qu’un carnet de cavernier à couverture rigide, contenant des informations sur les sifflets, reliques et créatures de l’Abysse, ainsi que de l’espace pour prendre vos propres notes lors de votre exploration !

À propos de Made In Abyss: Binary Star Falling Into Darkness :

Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness est un RPG d’action en 3D dans lequel les joueurs descendent eux-mêmes dans le monde de l’Abysse et progressent grâce à leur expérience dans ses profondeurs. En plus d’un mode histoire dans lequel les joueurs peuvent revivre l’histoire de l’anime tout en apprenant le système de base et comment progresser dans le jeu, il y a également une histoire originale supervisée par l’auteur de la série, Akihito Tsukushi. De nombreux personnages de Made in Abyss apparaissent, et les scènes d’événements sont entièrement interprétées par les acteurs de l’anime. Les fans ne manqueront pas d’apprécier cette œuvre de dark fantasy qui reste fidèle à la saveur unique de la saga originale.